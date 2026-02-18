O lucrare despre Sfinții Cleopa și Paisie de la Sihăstria a fost lansată la Catedrala din Chicago

La Catedrala Mitropolitană „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago a fost lansat volumul „Duhovnicii Sihăstriei sub cenzura comunistă”. Lucrarea este semnată de Părintele Cosma Giosanu, Starețul Schitului „Sfântul Neagoe Basarab” din județul Argeș.

Cartea pune în evidență viața și lucrarea a trei mari duhovnici ai Mănăstirii Sihăstria, Sfinții Cleopa și Paisie și Părintele Dosoftei Murariu, explicând modul în care aceștia și-au păstrat credința în fața persecuțiilor regimului comunist din România.

Evenimentul a debutat cu slujba Acatistului, urmată de prezentarea cărții de către Părintele Cosma Giosanu, care a evidențiat contextul istoric al perioadei comuniste și rezistența părinților de la Mănăstirea Sihăstria.

Publicul a avut ocazia să participe și la o sesiune de întrebări și răspunsuri, de unde au aflat detalii despre procesul de cercetare, arhivele consultate și dialogul cu martorii acelor vremuri. Participanții au primit exemplare cu autograf ale volumului.

La lansarea cărții au fost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, și domnul Lucian Stănică, Consulul General al României la Chicago.

Foto credit: Doxologia / Florentina Mardari