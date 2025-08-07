LIVE: Proclamarea locală a canonizării sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie

Proclamarea locală a canonizării sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie are loc astăzi, 7 august, la Mănăstirea Sihăstria.
Sf. Liturghie este oficiată de Înaltpreasfințitul părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de preoți.
Sfinții Paisie Olaru și Cleopa Ilie au fost canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în iulie 2024, cu data de pomenire în 2 decembrie, în contextul aniversării a 100 de ani de patriarhat românesc.
Anul 2025 a fost declarat de Sfântul Sinod drept Anul omagial al Centenarului Patriarhiei și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, marcând astfel un moment important în istoria Bisericii Ortodoxe Române.
Din sobor au făcut parte:
- Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului
- Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor
- Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord
- Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
- Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
- Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos
- Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor
- Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului
- Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei
- Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți
- Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud
- Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei
- Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului
- Preasfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei
- Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei
- Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord
- Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal
- Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor
- Preasfinţitul Părinte Marc Nemţeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale
- Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților
- Preasfinţitul Părinte Teofil Trotuşanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului
- Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului
- Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei
Răspunsurile la strană sunt date de către Corul Mănăstirii Sihăstria.
