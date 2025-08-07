LIVE: Proclamarea locală a canonizării sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie

Proclamarea locală a canonizării sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie are loc astăzi, 7 august, la Mănăstirea Sihăstria.

Sf. Liturghie este oficiată de Înaltpreasfințitul părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de preoți.

Sfinții Paisie Olaru și Cleopa Ilie au fost canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în iulie 2024, cu data de pomenire în 2 decembrie, în contextul aniversării a 100 de ani de patriarhat românesc.

Anul 2025 a fost declarat de Sfântul Sinod drept Anul omagial al Centenarului Patriarhiei și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, marcând astfel un moment important în istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Din sobor au făcut parte:

Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului

Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor

Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos

Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor

Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului

Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei

Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți

Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud

Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei

Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului

Preasfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei

Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei

Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal

Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor

Preasfinţitul Părinte Marc Nemţeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale

Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Preasfinţitul Părinte Teofil Trotuşanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului

Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului

Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei

Răspunsurile la strană sunt date de către Corul Mănăstirii Sihăstria.

Foto credit: Doxologia