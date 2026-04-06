VIDEO: Denia din Sfânta și Marea Marți la Catedrala Patriarhală

Denia din Sfânta și Marea Marți de la Catedrala Patriarhală a fost transmisă live de Trinitas TV și poate fi urmărită pe Youtube și pe paginile de Facebook Trinitas TV, Radio Trinitas și Agenția de știri Basilica.

Textele biblice rostite la slujbele din Sfânta și Marea Marți se referă la întunericul care este în cei ce nu-l au pe Dumnezeu în suflet. Pericopa evanghelică centrală a zilei este Pilda celor zece fecioare.

Evanghelia care s-a citit la Denia acestei zile (Matei 22: 15-46; 23: 1-39) arată cât întuneric este în cei ce nu primesc în suflet Cuvântul lui Dumnezeu și urăsc pe Iisus. Se mai vede cum Iisus mustră pe cărturarii și fariseii care au devenit călăuze oarbe, datorită împietririi sufletului lor în răutate și în fățărnicie.

Pentru a alunga un astfel de întuneric din suflet, Evanghelia care se citește la Liturghia Darurilor înainte sfințite cuprinde cuvintele lui Iisus privind sfârșitul lumii, Pilda celor zece fecioare, Pilda talanților și Judecata de Apoi. Slujbele din Sfânta și Marea Marți se referă la toate acestea, însă se face pomenire mai ales de Pilda celor zece fecioare, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în volumul Foame și sete după Dumnezeu, Ed. Basilica, București, 2010.

Ce sunt Deniile

Deniile sunt slujbe de dimineață care se oficiază în seara zilei precedente, ca o prelungire a stării de veghe.

În cadrul Deniilor din Săptămâna Patimilor sunt rememorate ultimele zile din viața pământească a Mântuitorului, respectiv prinderea, judecarea, răstignirea și îngroparea.

Deniile din Săptămâna Mare vor începe la ora 17:00 la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Basilica.ro