Liturghie baptismală în unica parohie românească din Malta: Este cel mai mare vis împlinit din viața mea

Unica parohie românească din Malta și-a sărbătorit duminică hramul închinat Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul printr-o Liturghie baptismală, în cadrul căreia doi tineri maltezi au primit Taina Sfântului Botez.

Evenimentul a reunit atât credincioși români stabiliți în Malta, cât și membrii apropiați ai comunității, care au marcat împlinirea a 12 ani de la înființarea parohiei din Valetta.

La hram a participat și Excelența Sa Lino Bianco, fost ambasador al Maltei în România și apropiat al parohiei românești din Valletta, care a subliniat legăturile de prietenie dintre cele două țări.

Părintele paroh Alexandru Popescu a evidențiat semnificația hramului pentru comunitatea românească din arhipelag și a amintit că Sfântul Ioan Botezătorul rămâne un model al valorilor creștine pentru fiecare om.

O nouă viață

Un moment deosebit al zilei a fost primirea în Biserică a celor doi tineri maltezi, Julian și Nectarie, care au fost botezați.

După slujbă, Julian a vorbit despre parcursul său spiritual și despre drumul care l-a condus către Ortodoxie: „Am devenit ateu. Când am ajuns suficient de matur pentru a înțelege că ateismul nu are sens și am realizat că Dumnezeu este real, a urmat căutarea adevăratei religii”.

„Când am început să fac parte din comunitatea românească și să-l cunosc pe Părintele Alexandru, viața mea s-a schimbat complet”, a spus Julian, mulțumind pentru sprijinul și îndrumarea primite în perioada catehizării.

Descriind momentul botezului, tânărul a mărturisit: „Este cel mai mare vis împlinit din viața mea. Cu cât mă gândesc mai mult și cu cât vorbesc mai mult despre asta, cu atât mă emoționez mai tare”.

Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Valletta desfășoară constant activități liturgice, pastorale, culturale și misionare dedicate românilor din diaspora și celor interesați de credința ortodoxă.

Foto credit: Parohia Ortodoxă Română din Malta