Pr. Codruț Marian Toader: Participarea la Sfânta Liturghie, drum spre Emaus împreună cu Hristos

„Parcursul de 60 de stadii în care Domnul înviat i-a însoțit pe cei doi ucenici în drumul lor spre Emaus înseamnă aproximativ două ore din timpul Sfintei Liturghii”, a explicat pr. Codruț Marian Toader, inspector eparhial la Palatul Patriarhiei, marți, în cuvântul de învățătură rostit la Paraclisul Catedralei Naționale.

„Prima parte a Sfintei Liturghii corespunde drumului celor doi ucenici dimpreună cu Mântuitorul Hristos, timp în care li s-au tâlcuit Scripturile despre Mesia, despre venirea Lui, necesară, de altfel, pentru El să intre în slava Lui”, a continuat părintele inspector.

„Partea a doua, cea mai importantă a Sfintei Liturghii, este cea euharistică, adică a Cinei celei de Taină, în care binecuvântându-se pâinea și frângându-se, ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nevăzut ca Dumnezeu, văzut în chipul Pâinii și a Vinului și simțit, pe deplin, în ființa noastră, așa cum s-a întâmplat cu Luca și Cleopa.”

„Lor li s-a descoperit Hristos, Care îndată S-a făcut nevăzut de lângă ei, dar Care a rămas în ei și pe Care s-au grăbit, întorcându-se la Ierusalim, să-L împărtășească și celorlalți ucenici”, a adăugat pr. Codruț Marian Toader.

Pătrunderea harului divin în inima omului

Părintele inspector a vorbit și despre mărturia ulterioară a ucenicilor că le ardea inima când Hristos le vorbea pe cale.

„Această expresie de pătrundere a harului lui Dumnezeu în inima omului credincios descrie o experiență centrală în spiritualitatea creștină, mai ales în tradiția ortodoxă: lucrarea lăuntrică a lui Dumnezeu în om”, a spus pr. Codruț Marian Toader.

„Pe scurt, este momentul sau procesul prin care harul divin, adică energia necreată a lui Dumnezeu, atinge și transformă inima omului nu doar ca emoție, ci ca schimbare reală a vieții omului, a gândirii și a voinței sale.”

Pătrunderea harului lui Dumnezeu în inima omului este înțeleasă în primul rând, ca o lumină interioară care îl face pe om să vadă mai clar adevărul, binele și sensul vieții sale, încălzește inima, aduce pocăință profundă, dar și pace și bucurie duhovnicească, a subliniat clericul.

„Lucrarea harului lui Dumnezeu în om, după descrierea sfinților, este o bătaie la ușa inimii omului, lucrare care nu forțează pe nimeni, care vine și se retrage uneori, iar aceasta din pricina faptului că omul nu a învățat suficient în viața lui cum să-L caute pe Dumnezeu. Despre această pătrundere a harului sau de lucrare a sa auzim des vorbindu-se în Biserica noastră, de ea vorbindu-se, mai ales la Pogorârea Duhului Sfânt, la Rusalii”, a explicat pr. Codruț Marian Toader.

Sf. Scriptură ne aprinde inima pe drumul vieții

Așa cum Domnul îi dojenește pe ucenici că sunt „zăbavnici cu inima”, ne dojenește și pe noi pentru împietrirea inimii, a avertizat preotul.

„Soluția pentru nepricepere și împietrirea inimii este Sfânta Scriptură, care ne explică Cine este cu adevărat Hristos și cum ni se poate descoperi după căutarea noastră”, a spus părintele inspector eparhial.

„Prin citirea Sfintei Scripturi aprindem inima pe drumul vieții noastre, însoțiți fiind de Domnul Hristos, asemenea ucenicilor Luca și Cleopa. Aceasta este o condiție pe care ne-o prezintă evanghelia de astăzi, pentru a ne putea apropia de Sfintele Taine.”

Să ne rugăm ca, pe parcursul întregii noastre vieți, să fim însoțiți de Mântuitorul Hristos și să sălășluiască printre noi atunci când ne este mai greu, când suntem la vreme de încercare și de ispită, astfel încât să ne aducă bucurie, împlinire și pacea mult dorită.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene