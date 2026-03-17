Literatura religioasă românească veche revine în actualitate la Facultatea de Teologie din București

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, în colaborare cu Editura Universității din București, va organiza joi o masă rotundă intitulată „Texte vechi religioase românești. Pe baza unor ediții recente”.

Evenimentul propune o dezbatere academică dedicată valorificării unor scrieri religioase importante din patrimoniul cultural românesc, editate recent.

În cadrul mesei rotunde va avea loc lansarea volumului „Imnul Acatist în literatura română din veacul al XVII-lea”, publicat de un colectiv de autori: Emanuela Timotin, Cristina-Ioana Dima, Mihail-George Hâncu și Daniar Mutalâp.

Totodată, vor fi prezentate lucrările „Pravila de la Govora”, editată de Alexandru Mareș și Marius Mazilu, și „Dosoftei, Carte de rugăciuni 1673”, cu studiu introductiv, ediție și glosar de Cristina-Ioana Dima, apărute în colecția „Ediții de texte” a Editurii Universității din București.

Manifestarea va avea loc în amfiteatrul „I. G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă, începând cu ora 10:30, și va fi moderată de lectorul Octavian Gordon.

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