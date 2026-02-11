Avem libertatea de a rămâne în comuniune cu Dumnezeu sau de a ne îndepărta de El, spune PS Samuel Bistrițeanul

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit duminică despre „libertatea de a rămâne în comuniune cu Dumnezeu, iar pe de altă parte, libertatea de a ne îndepărta de El”.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfânta Treime” din Unguraș, județul Cluj.

Pornind de la pericopa evanghelică a Întoarcerii Fiului Risipitor, ierarhul a explicat că întotdeauna avem de ales felul în care folosim libertatea dăruită de Dumnezeu.

„Cei doi fii din pildă ne reprezintă pe noi toți: pe de o parte, libertatea de a rămâne în comuniune cu Dumnezeu, iar pe de altă parte, libertatea de a ne îndepărta de El. Din fericire, pilda nu se oprește la rătăcire, ci ne arată întoarcerea prin pocăință”, a spus Preasfinția Sa.

Dumnezeu nu obligă, ci așteaptă

PS Samuel Bistrițeanul a arătat că prin pilda Fiului Risipitor vedem că Dumnezeu nu ne constrânge să-L ascultăm, chiar dacă alegerea noastră poate avea efecte negative.

„Dumnezeu nu-l oprește pe om cu forța. Îngăduie plecarea, dar Evanghelia ne arată eșecul libertății care se înstrăinează de Dumnezeu. De aceea este esențial să înțelegem momentul în care inima noastră începe să slăbească și să ne întoarcem fără amânare”, a afirmat Părintele Episcop vicar.

Avem, însă, posibilitatea de a ne întoarce oricând la Dumnezeu-Tatăl, indiferent cât de departe am merge pe căi greșite, prin pocăință, care trebuie asumată fără șovăire.

„Oricât de departe ar fi omul, se poate întoarce. Avem un Dumnezeu cu inimă de Tată, Care spune fiecărui fiu rătăcitor: «Mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat»”, a transmis PS Samuel Bistrițeanul.

Spovedania, soluția pentru fiii risipitori

În încheiere, ierarhul a îndemnat credincioșii ca, în această perioadă a Triodului, să acorde o atenție deosebită spovedaniei și mărturisirii sincere înaintea lui Dumnezeu, modalitate concretă de a ne pocăi pentru greșelile noastre, în mod concret.

„În această perioadă este foarte important să ne spovedim și să mărturisim cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu tot ceea ce am greșit. Atunci, Tatăl nostru cel ceresc va face și pentru noi ospăț din vițelul cel îngrășat, dăruindu-ne Trupul și Sângele Fiului Său, spre iertarea păcatelor și spre mântuirea noastră”, a concluzionat Preasfinția Sa.

În cadrul slujbei, PS Samuel Bistrițeanul l-a hirotonit diacon pe teologul Alin Vasile Nuț, care urmează a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Mănășturu Românesc, filia Văleni, Protopopiatul Huedin.

De asemenea, Preasfinția Sa l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Mircea Adrian Luca. Primarul comunei Unguraș, Alin-Cristian Rotar, a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni.

