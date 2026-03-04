S-a lansat RoMeDi, platforma care aduce împreună medicii români din diaspora

Societatea Medicală Română din Diaspora a anunțat marți lansarea RoMedi, prima platformă dedicată medicilor români care profesează în afara țării.

Inițiativa are ca scop crearea unei rețele profesionale prin care specialiștii din diaspora să poată colabora între ei și să mențină o legătură structurată cu sistemul medical din România.

„De-a lungul ultimelor decenii, medicii și profesioniștii medicali formați în România au contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemelor de sănătate din Europa și din întreaga lume, construind cariere clinice și academice solide și facilitând colaborări internaționale valoroase”.

„RoMeDi a fost înființată pentru a crea un cadru colegial, structurat și sustenabil, care să încurajeze dialogul profesional, schimbul de cunoștințe și conectarea activă între profesioniștii medicali români din diaspora și cei din țară”, se precizează în comunicatul de presă de la lansare.

Potrivit informațiilor oferite de inițiatori, platforma își propune să faciliteze schimbul de experiență profesională, organizarea de evenimente științifice și dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul medical și educațional.

Obiectivele platformei

RoMeDi vizează în principal:

conectarea medicilor români care activează în diferite state;

organizarea de conferințe, webinarii și întâlniri profesionale;

susținerea colaborărilor în domeniul cercetării și al educației medicale;

dezvoltarea unor parteneriate cu instituții medicale și academice din România.

Inițiatorii proiectului au subliniat că platforma urmărește valorificarea experienței acumulate de medicii români în sisteme de sănătate diverse, precum și facilitarea transferului de bune practici.

O inițiativă deschisă

Societatea Medicală Română din Diaspora a fost înființată în 2025 de un grup de medici din Statele Unite, Italia, Franța și Germania și are în prezent 150 de membri.

Platforma este deschisă „medicilor și tuturor profesioniștilor care contribuie direct sau indirect la funcționarea și progresul sistemelor de sănătate și care doresc să facă parte dintr-o comunitate modernă, colaborativă și orientată spre impact”.

Un alt obiectiv al platformei este ajutarea românilor care trăiesc în străinătate să acceseze mai ușor serviciile de sănătate din țările care îi găzduiesc. „Comunitățile românești din afara țării se confruntă adesea cu bariere lingvistice și diferențe culturale în accesarea serviciilor medicale”, au precizat cei de la RoMeDi.

„Societatea Medicală Română din Diaspora (RoMeDi.org) pornește de la convingerea că diaspora medicală românească nu reprezintă o pierdere, ci o resursă strategică. Fiecare profesionist român din străinătate (medic, asistent medical, fizioterapeut, farmacist, psiholog, personal administrativ etc.) poate deveni o punte între sisteme, instituții și idei, în beneficiul pacienților, al comunităților și al profesiei medicale”, a mai transmis echipa RoMeDi.

Citește și: Medici români în Europa: Un nou proiect Trinitas TV aduce în prim plan medici români din diaspora

Foto credit: Freepik.com / Pressfoto

