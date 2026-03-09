Lansare de carte la Nürnberg: Viețile a peste o sută de sfinți români explicate publicului de limbă germană

Protos. Ioan Popoiu, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, și-a lansat săptămâna trecută, la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg, cartea Heilige der rumänischen Lande („Sfinți ai ținuturilor românești”), în care explică 115 sărbători ale sfinților români.

Autorul a amintit la eveniment că numărul sfinților români a crescut în ultimii ani. În 2025, Anul Centenar al Patriarhiei Române, a fost proclamată canonizarea a 16 sfinți care L-au mărturisit pe Hristos în timpul comunismului, lor adăugându-li-se încă patru sfinți români athoniți canonizați de Patriarhia Ecumenică.

Anul acesta, desemnat drept Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) în Patriarhia Română, a fost proclamată și canonizarea a 16 femei românce cu viață sfântă.

Ei se alătură sfinților mucenici din primele secole, sfinților voievozi, cuvioși, martiri și mărturisitori care au trăit pe teritoriul de azi al României, cei mai mulți fiind români, dar și de alte neamuri – adoptați de poporul român, a mai explicat autorul.

Nou proiect al Institutului Ex Fide Lux

Volumul apărut în limba germană este o aducere la zi a unei prime ediții, apărută în limba spaniolă sub titlul Los Santos de la Tierra Rumana în 2015. Are 400 de pagini și a fost tradus în germană cu sprijinul preotului Julian Dettling de la Parohia „Buna Vestire” din München.

Textul a fost îngrijit de părintele Jürgen Henkel, pastor evanghelic în Selb, Bavaria, și un mare iubitor al Ortodoxiei, care și-a definitivat studiile doctorale cu o teză dedicată vieții și operei Sfântului Preot Dumitru Stăniloae.

Cartea este a 13-a apariție din colecția Deutsch-Rumänische Theologische Bibliothek / DRThB („Biblioteca teologică germano-română”) publicată la Editura Schiller (Sibiu/Bonn, 2025) de Institutul Germano-Român „Ex Fide Lux” pentru Teologie, Știință, Cultură și Dialog, fondat de Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care semnează și prefața actualului volum.

Câți români ortodocși sunt în eparhie

În Germania sunt peste 5 milioane de creștini ortodocși, dintre care peste un milion de naționalitate română, iar în Austria sunt aproximativ o jumătate de milion de creștini ortodocși, din care 200.000 de români, informează reprezentanții Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Volumul Protos. Ioan Popoiu, Heilige der rumänischen Lande, Ed. Schiller, Sibiu/Bonn 2025, poate fi procurat de la Centrul Mitropolitan din Nürnberg ([email protected]; tel. +49 911 323 69 10) sau Departamentul de Colportaj al Mitropoliei ([email protected]; tel. +49 173 613 28 01).

Foto credit: Mitropolia Germaniei