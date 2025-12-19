La Suceava a fost lansată o carte despre istoria minorităților și relațiile interconfesionale în Bucovina

Miercuri, de Ziua Minorităților Naționale, la Suceava a fost lansată o carte în două volume dedicată istoriei minorităților din Bucovina și relațiilor interconfesionale din acest ținut.

Lucrarea, intitulată „Lacrimi de mir și vis de pace în Țara de fagi”, este semnată de pr. Mihai Cobziuc Morice, consilier eparhial la Biroul Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Manifestarea a reunit reprezentanți ai Bisericii, ai comunităților etnice din Bucovina și ai organizațiilor minorităților naționale, inspectori școlari și reprezentanți ai autorităților județene.

Carte deschizătoare de dialog

Evenimentul a fost moderat de pr. Ștefănel-Stelian Ciurciun, directorul Departamentului Editură și Tipografie din cadrul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Este o carte care nu caută să închidă răni, ci să le așeze cu sens. Nu caută să ofere verdicte, ci să deschidă dialoguri”, a spus el.

„Faptul că, încă din această fază de proiect, sunt implicați artiști, cercetători, oameni ai școlii, ai administrației și reprezentanți ai tuturor comunităților etnice din Bucovina arată că această carte nu este gândită despre oameni, ci împreună cu oamenii.”

Mihai Pânzaru-Pim, artist plastic, a evocat întâlnirile pe care le-a avut cu pr. Mihai Cobziuc, iar dr. Alis Niculică, șef birou la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava, a prezentat cartea.

Mesajul chiriarhului și distincții eparhiale

Pr. Constantin Ciprian Blaga, consilier la Sectorul Cultural al eparhiei, a transmis mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a inclus un Decalog al minorităților.

Reprezentantul chiriarhului a înmânat Ordinul Eparhial „Crucea Bucovinei,” cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, deputatului Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele Uniunii Ucrainenilor din România, maestrului Mihai Pânzaru PIM, și doamnei prof. dr. Alis Niculică, referentul științific al volumului.

România, model de protejare a drepturilor minorităților

„Această lucrare în două volume reprezintă un demers academic și spiritual de o valoare deosebită, evidențiind rolul istoric al județului Suceava și al Bucovinei ca spațiu de întâlnire între limbi, confesiuni, etnii, tradiții și obiceiuri”, a spus Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele Uniunii Ucrainenilor din România.

El a subliniat importanța că țara noastră reprezintă un model de bune practici în domeniul protecției și promovării drepturilor minorităților naționale. Acest model, consolidat de peste 35 de ani, este apreciat și preluat la nivel internațional, inclusiv în cadrul analizelor realizate de Congresul Mondial al Ucrainenilor.

În a doua parte a manifestării, zece grupuri de la școlile minorităților din Bucovina au susținut un concert de colinde intitulat „Ecoul colindului de la o graniță la alta” și prezentat de doamna Zâna Mihaela Bârsan.

Seara a debutat și s-a încheiat cu momente artistice oferite de Ansamblul de cameră al Filarmonicii de Stat din Cernăuți, Ucraina – „Camerata Czernowitz”, iar evenimentul a fost transmis în direct pe rețelele sociale de Sectorul Media și Comunicare al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Sursa foto: Pr. Mihai Cobziuc