La Văratec nu ne mai rugăm pentru ctitori, ci le cerem lor să se roage pentru noi: PS Nichifor Botoșăneanul

Programul hramurilor de la Mănăstirea Văratec din județul Neamț a continuat sâmbătă cu cinstirea Sf. Cuv. Iosif de la Văratec.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a condus soborul slujitor și a subliniat că „la Mănăstirea Văratec nu ne mai rugăm noi pentru ctitori, ci le cerem lor să se roage pentru noi”.

„Nimic nu este mai presus în viața noastră decât a aduce pacea și blândețea pe care Dumnezeu vrea să le lucreze în lume. Mănăstirea este școală în care învățăm rugăciunea”, a spus ierarhul în cuvântul de învățătură.

„Învățăm să ne asumăm ceea ce Sfinții Părinți au trăit. Învățăm să câștigăm din trăirea și experiența lor, dar mănăstirea trebuie să devină și un loc al păcii.”

Cultivarea păcii, cea mai mare virtute

Preasfinția Sa i-a îndemnat atât pe monahi și monahii, cât și pe credincioșii mireni, să cultive pacea.

„Dacă primul gând de dimineață va fi acesta, să ne păzim fără de păcat, fără să apăsăm pe aproapele nostru: pe soție, pe copil, pe vecin, pe cel cu care sunt coleg, Domnul ne va da pricepere ca să putem duce această zi fără de păcat și ne dă totodată această pace.”

Părintele episcop vicar a subliniat că aceasta a propovăduit și Sf. Cuv. Iosif de la Văratec, iar această virtute a contribuit și la înflorirea materială a mănăstirii.

„Și în zilele noastre vedem că s-au restaurat cele două biserici, care au avut ca piatră de temelie pusă credința și truda Cuviosului Iosif, cel care a ridicat biserica din zid și biserica din lemn. Se înnoiesc acestea și, cu efortul înnoirii lor, se înnoiesc și sufletele noastre”, a adăugat Preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul.

„Maica stareță a trudit și are grijă, pe de o parte, de armonia din obște, pe de altă parte să poată să păstreze această moștenire a Cuviosului Iosif, a Cuvioaselor Olimpiada și Nazaria, să le păstreze înnoite și să le sporească, pentru că o moștenire bogată ne îndatorează să trăim adânc, să înțelegem rostul acestei moșteniri, să mulțumim pentru ea.”

Le cerem ctitorilor să se roage pentru noi

Conform unei decizii recente a Sfântului Sinod, începând de anul viitor, în aceeași zi cu Sf. Cuv. Iosif vor mai fi pomenite trei sfinte care au făcut parte din obște: au fost canonizate Sf. Cuv. Nazaria și Olimpiada de la Văratic – fondatoarea și, respectiv, cea de a doua conducătoare a obștii, precum și Sf. Cuv. Elisabeta (Safta) Brâncoveanu.

„După ziua de hram, în general, îi pomenim pe ctitori rugându-ne pentru ei, ca să le lase Dumnezeu păcatele, greșelile lor”, a mai spus Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

„La Mănăstirea Văratec, iată, nu ne mai rugăm noi pentru ctitori, ci le cerem lor să se roage pentru noi, ca Domnul să ne dea pricepere să trăim fără de păcat, să lase păcatele și greșelile noastre câte vor fi fost și să ne dea înțelepciunea să nu le mai facem.”

La momentul rânduit din slujbă, Diac. Diogene Mihăilă a for hirotonit preot pe seama paraclisului Centrului rezidențial pentru bătrâni „Cuvioasa Nazaria” al Mănăstirii Văratec.

Sf. Iosif de la Văratic a fost canonizat în 2008. El a ctitorit mănăstirea de la Văratec, împreună cu ucenicele sale, Sf. Cuv. Nazaria și Olimpiada. Toți trei au luat sfat de la Sf. Paisie de la Neamț.

Duminică, de sărbătoarea Sfântului Gheorghe Pelerinul, alt ocrotitor al obștii, Sfânta Liturghie este oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

