La Palatul Parlamentului va avea loc prima Gală Down cu participanți din toată țara

Ziua Internațională a Sindromului Down va fi marcată joi, 21 martie, prin Gala Down, organizată la Palatul Parlamentului de Federația Sindrom Down din România în parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Sunt așteptați sute de participanți: reprezentanți ai Guvernului, parlamentari, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai organizațiilor care promovează și sprijină persoanele cu dizabilități.

Obiectivul principal al Galei Down este celebrarea Zilei Internaționale a Sindromului Down prin premierea asociațiilor fondatoare ale federației pentru activitatea depusă în conștientizarea societății cu privire la nevoile și drepturile persoanelor cu această condiție medicală.

Federația Sindrom Down din România reunește 21 de asociații de profil din întreaga țară, care au scopul de a crea o voce unitară care să faciliteze incluziunea persoanelor cu Sindrom Down și cu alte dizabilități.

Ce este sindromul Down

Sindromul Down constă din existența unui cromozom în plus în codul genetic. Persoanele respective sunt predispuse la anumite afecțiuni medicale și se dezvoltă într-un ritm mai lent, dar pot face tot ce fac cei care au un cod genetic obișnuit.

Peste 90% din copiii diagnosticați cu Sindrom Down înainte de naștere sunt avortați, de aceea Luna pentru viață a promovat adesea mărturiile persoanelor care au această condiție medicală. Studii realizate la nivel internațional arată că persoanele cu Sindrom Down sunt fericite și recunoscătoare pentru viața lor.

„Chiar dacă avem abilități mai puține, noi vă putem dărui toată dragostea noastră”, a spus Anca Miron, persoană cu sindrom Down, la Marșul pentru viață 2023 de la București.

Foto credit: Freepik

