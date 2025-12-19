Junii Sibiului au adus vestea Nașterii Domnului la Consiliul Județean Sibiu

„Junii Sibiului” au susținut un concert de colinde, joi, în ultima ședința ordinară a Consiliului Județean Sibiu.

Ansamblul condus de Silvia Macrea a adus vestea Nașterii Domnului în instituție prin colindele tradiţionale sibiene.

Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, a felicitat activitatea culturală pe care „Junii Sibiului” o desfășoară.

„Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru românii frumoși, nu numai din Sibiu, ci din întreaga Românie, pentru că voi sunteți cei mai buni ambasadori ai acestei țări”, a spus Daniela Cîmpean.

Mesajul festiv a fost întărit de pr. Cristian Vaida, delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, care a evidențiat relația dintre cele două instituții.

„Împreună am inițiat și am cultivat mereu o tradiție frumoasă, o împreună-lucrare a încrederii, a respectului reciproc și a responsabilității pentru oameni și pentru acest ținut binecuvântat”, a spus părintele vicar.

„Vă transmit un cuvânt de prețuire și de dragoste părintească și, dincolo de acestea, o călduroasă mulțumire pentru tot sprijinul acordat culturii, educației, dar și întrajutorării comunităților parohiale”.

La finalul ședinței, membrii participanți au ținut un moment de reculegere pentru martirii Revoluției din 1989.

Foto credit: Mitropolia Ardealului