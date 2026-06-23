În Italia a fost inaugurată o expoziție dedicată moștenirii bizantine din Principatele Române

Ambasadorul României în Italia, Gabriela Dancău, a inaugurat, la finele săptămânii trecute, expoziția „Lumina Bizanțului: artă, credință și putere în Țările Române din secolele XI–XVIII”, găzduită de prestigiosul Palazzo Lanfranchi din Matera, Italia.

Expoziția reprezintă unul dintre evenimentele de referință ale Anului Cultural România–Italia 2026 și oferă publicului italian oportunitatea de a descoperi una dintre dimensiunile fundamentale ale patrimoniului istoric și spiritual românesc: moștenirea bizantină care a modelat, timp de secole, cultura, arta și identitatea spațiului românesc.

Cele 90 de obiecte expuse dau mărturie despre relațiile culturale, religioase și politice pe care spațiul românesc le-a dezvoltat de-a lungul secolelor cu lumea bizantină și postbizantină și despre modul în care această moștenire a fost integrată și reinterpretată în Principatele Române.

Dialog cultural

„În spațiile Palazzo Lanfranchi, istoria și patrimoniul intră într-un dialog firesc, punând în lumină legăturile profunde dintre tradițiile culturale ale României și cele ale Europei mediteraneene”, a declarat Ambasadoarea României.

„Prin valoarea excepțională a pieselor expuse, această manifestare culturală invită la reflecție asupra rolului pe care patrimoniul, credința și creația artistică îl joacă în construirea identităților și în consolidarea punților dintre națiuni.”

La eveniment au mai vorbit Antonio Nicoletti, primarul din Matera, Cornel Ilie, Directorul Muzeului Național de Istorie a României, și Ioana Gheorghiaș, Consulul General al României la Bari.

Matera a fost desemnată Capitala Mediteraneeană a Culturii și Dialogului în 2026, oferind astfel cadrul ideal pentru reflecție asupra patrimoniului cultural ca spațiu de întâlnire între istorii, tradiții și sensibilități comune.

Cetățenii români și moldoveni au acces gratuit

Expoziția poate fi vizitată în perioada 20 iunie-20 septembrie 2026, iar cetățenii români și ai Republicii Moldova beneficiază de intrare gratuită.

Manifestarea culturală este organizată de Muzeul Național de Istorie a României în colaborare cu Ambasada României în Italia și Consulatul General al României la Bari.

Partenerii instituționali sunt Muzeul Național al Bucovinei din Suceava, Complexul Muzeal Național „Curtea Domnească” din Târgoviște, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea și Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui.

Foto credit: Ambasada României în Italia