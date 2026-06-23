IPS Varsanufie: Omul poartă în sine nostalgia Paradisului și dorul după comuniunea cu Dumnezeu

„Omul poartă în sine nostalgia Paradisului și dorul după comuniunea pierdută cu Dumnezeu”, a subliniat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, unde a explicat că îndemnul Mântuitorului Hristos de a căuta mai întâi Împărăția lui Dumnezeu reprezintă cheia unei vieți trăite în adevărata ordine duhovnicească.

„Cuvântul Mântuitorului Hristos Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă (Matei 6, 33) reprezintă învățătura evanghelică despre buna rânduială a vieții omenești. După ce vorbește despre grijile care tulbură inima, despre neputința omului de a sluji la doi domni și despre purtarea de grijă a Tatălui Ceresc față de întreaga creație, Mântuitorul Hristos descoperă rădăcina tuturor neliniștilor și, în același timp, izvorul comuniunii: orientarea vieții către Împărăția lui Dumnezeu”.

Arhiepiscopul Râmnicului a arătat că omul nu poate găsi împlinirea deplină în cele materiale: „Fiind creat după chipul Celui veșnic, sufletul omenesc nu poate fi odihnit de cele trecătoare. De aceea, oricât ar dobândi omul, rămâne în el o foame pe care lumea nu o poate sătura și o sete pe care niciun izvor pământesc nu o poate stinge”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că expresia „mai întâi” nu indică doar o ordine a priorităților, ci o așezare corectă a întregii existențe: „Dumnezeu trebuie să ocupe primul loc în inimă, primul loc în gânduri, primul loc în alegerile și aspirațiile noastre. Toate celelalte își găsesc sensul numai în măsura în care sunt raportate la El”.

Căutarea lui Dumnezeu în viața Bisericii

Arhiepiscopul Varsanufie a arătat că adevărata căutare a Împărăției înseamnă căutarea lui Dumnezeu prin rugăciune, participare la viața liturgică și lupta cu propriile patimi.

„Căutarea Împărăției lui Dumnezeu este, în esență, căutarea lui Dumnezeu Însuși, dorința de a intra în comuniune cu El și de a deveni părtaș vieții Sale dumnezeiești. Aceasta înseamnă să-L căutăm pe Dumnezeu în rugăciune, în Sfânta Liturghie, în ascultarea Evangheliei, în iubirea aproapelui și în lupta cu propriile patimi”.

„Totodată, Domnul nostru Iisus Hristos ne arată că adevărata problemă a omului nu este lipsa lucrurilor, ci uitarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu este uitat, toate devin apăsătoare; când Dumnezeu este căutat, toate își găsesc locul și rostul lor”.

„De aceea, între toate grijile care ne însoțesc existența, una singură este cu adevărat necesară: grija de a nu pierde comuniunea cu Dumnezeu. Toate celelalte vor trece. Dacă am căuta mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, vom descoperi că Cel pe Care L-am căutat ne-a căutat El Însuși mai întâi și că, în toate încercările vieții, mâna Sa nevăzută ne-a purtat spre Împărăția cea neînserată a iubirii Sale”, a spus la final Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului