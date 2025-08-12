IPS Varsanufie a vorbit despre legătura dintre înființarea Episcopiei Râmnicului și Sfântul Ierarh Nifon

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a amintit de legătura dintre Sfântul Ierarh Nifon și înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin în anul 1503.

„Înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin în anul 1503, reprezenta recunoașterea unei intense activități duhovnicești și culturale pe care bisericile de aici o desfășurau, dar și buna organizare a mănăstirilor vâlcene, cu precădere Cozia și Bistrița, ceea ce a făcut posibil așezarea Centrului Eparhial la Râmnic”, a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Sfântul Ierarh Nifon a fost chemat în Țara Românească de către voievodul Radu cel Mare și a contribuit la organizarea bisericească prin înființarea a două episcopii, inclusiv cea de la Râmnic. Mănăstirile Cozia și Bistrița au constituit centre monahale importante, cu școli mănăstirești și activități filantropice.

„Organizarea după rânduiala chinovială a mănăstirilor Bistrița și Cozia era dovada continuității suflului duhovnicesc în spațiul românesc, iar prezența scriptoriilor, a școlilor mănăstirești, a bolnițelor în jurul cărora se desfășura activitatea social-filantropică, reprezintă o candelă vie a lucrării Bisericii, care, fiind bine organizată, nu s-a limitat doar la activitatea liturgică, ci s-a manifestat și pe plan spiritual-cultural”, a transmis ierarhul.

„Astfel, înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin a fost un demers firesc, o recunoașterea a intensei vieți duhovnicești care se desfășura la Râmnic și în sihăstriile de pe văile Oltului și ale Bistriței, ceea ce a contribuit la păstrarea statorniciei poporului român în credința dreptmăritoare”.

Doi sfinți și contribuțiile lor

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat și legătura duhovnicească dintre Sfântul Ierarh Nifon și Sfântul Ierarh Maxim Brancovici, „ale cărei roade s-au vădit în înființarea Academiei Domnești de la Mănăstirea Bistrița, școala la care s-a format, între alții, și Sfântul Voievod Neagoe Basarab, a cărui operă și lucrare culturală oferă o frumoasă mărturie asupra duhului isihast a acelei istorice vetre monahale”.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului