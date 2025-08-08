IPS Nifon: Sf. Nifon, mărturie că sfințenia e o necesitate existențială, indiferent de timpurile în care trăim

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, a transmis, un mesaj printr-o scrisoare pastorală, cu ocazia zilei onomastice, de Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului, din 11 august:

„Sfântul Ierarh Nifon este o mărturie a faptului că sfințenia reprezintă o necesitate existențială și o vocație pentru toți creștinii, indiferent de timpul în care trăim, de darurile naturale ce ne-au fost oferite, de posibilitățile de afirmare ori de specificitatea proprie, fiindcă avem cu toții datoria de a ne deschide și de a conlucra cu Bunul Dumnezeu”, a spus IPS Nifon.

Exemplul Sf. Ierarh Nifon

În contextul aniversării Centenarului Patriarhiei Române și a 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon evidențiază exemplul Sfântului Ierarh Nifon ca model de sfințenie și moralitate.

„În acest an în care sărbătorim Centenarul Patriarhiei Române, 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și 1700 de ani de la întrunirea Primului Sinod Ecumenic, de la Niceea, și când comemorăm pe duhovnicii și mărturisitorii români din secolul al XX-lea, exemplul misionar al Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești – cel dintâi sfânt canonizat pe teritoriul țării noastre – este un reper de sfințenie și de moralitate peste veacuri, care ne conferă certitudinea că numai credința este cea care se constituie în fundament autentic al vieții și istoriei noastre”.

Potrivit ierarhului, Sf. Nifon a susținut tipărirea de cărți religioase pentru promovarea valorilor Evangheliei, sprijinindu-l pe Ieromonahul Macarie să tipărească la Târgoviște, în 1508, primul Liturghier ortodox din lume și prima carte tipărită în țara noastră. Ulterior, au fost tipărite și Octoihul (1510) și Tetraevangheliarul (1512).

„Cultul Sfântului Ierarh Nifon se bucură de o mare evlavie atât printre credincioșii din Eparhia noastră, cât și printre cei din eparhiile învecinate și din întreaga țară, deoarece Sfântul Ierarh reprezintă o pildă actuală de sfințenie și de moralitate”.

Manifestările festive vor începe la Târgoviște, în data de 10 august, la ora 17:00, cu slujba Vecerniei, oficiată pe un podium special amenajat lângă Catedrala Mitropolitană. În aceeași zi va avea loc un pelerinaj la care vor participa aproximativ 4.000 de tineri din eparhie, desfășurat prin centrul istoric al orașului.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu