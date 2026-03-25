IPS Nifon, mesaj de Ziua Poliției Române: Chemarea la slujire, curaj și devotament față de binele comun

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a transmis miercuri un mesaj cu prilejul Zilei Poliției Române, sărbătorită anual în data de 25 martie.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat rolul esențial al acestei instituții în viața societății, dar și dimensiunea spirituală a misiunii polițiștilor: „Chemarea la slujire, curaj și devotament față de binele comun”.

Activitatea Poliției Române nu se reduce doar la aplicarea legii, ci are o profundă responsabilitate socială, legată de protejarea persoanei și menținerea echilibrului în comunitate: „Reprezintă un aspect fundamental al vieții noastre comunitare și un act de profundă responsabilitate civică”.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a evidențiat importanța încrederii și a stabilității sociale: „Asigurarea statornică a respectării legii, protejarea celor vulnerabili și menținerea climatului de încredere în comunitate conferă acestei instituții un rol esențial în buna funcționare a societății”.

Ziua Bunei Vestiri

Înaltpreasfinția Sa a explicat semnificația duhovnicească a acestei zile, arătând că legătura dintre Ziua Poliției Române și sărbătoarea Bunei Vestiri are o valoare simbolică profundă: „Faptul că această zi aniversară este celebrată în lumina sărbătorii creștine a Bunei Vestiri nu este o coincidență, ci reprezintă un simbol cu rezonanță spirituală deosebită”.

„Primul steag al Agiei, precursoarea Poliției moderne, dăruit în anul 1822 Marelui Agă Mihăiță Filipescu, de Domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, purtând icoana Bunei Vestiri, rămâne un reper identitar”.

„Asemenea Arhanghelului Gavriil, vestitor al bucuriei și al speranței, polițiștii sunt chemați să fie prezenți în societate pentru a proteja drepturile fundamentale ale ființei umane, dimpreună cu dreptatea și pacea”, a mai adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Nifon.

Înaltpreasfinția Sa a încheiat printr-o binecuvântare adresată tuturor polițiștilor și familiilor acestora: „Binecuvântarea Bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a Sfântului Voievod Neagoe Basarab și a tuturor sfinților ocrotitori ai neamului nostru, rugându-L să reverse asupra lor sănătate, înțelepciune, putere și pace”.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei