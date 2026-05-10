IPS Nifon, mesaj de Ziua Independenței României: A fost câștigată cu sacrificiu

„Proclamată acum aproape un secol și jumătate de către Domnitorul Carol I, ca parcurs firesc al operei de ctitorire a României moderne, proces istoric început de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Independența țării noastre a fost câștigată pe câmpurile de bătălie prin sacrificiul a numeroși ostași români”, a transmis joi Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

În mesajul său de Ziua Independenței României, ierarhul subliniază că acest moment istoric a fost unul în care „au triumfat unitatea, solidaritatea și angajamentul comun pentru binele țării noastre”.

„Numeroase personalități ale istoriei noastre s-au remarcat de-a lungul secolelor în lupta pentru neatârnare, oferindu-ne adevărate pilde de eroism și dârzenie, dar și de demnitate și de libertate, care au animat speranța a numeroase generații de români”, remarcă Înaltpreasfinția Sa.

De asemenea, „Biserica neamului românesc a fost alături de fiii și de fiicele neamului nostru la toate marile momente ale istoriei naționale, oferind ajutor și încurajând. Astfel, numeroși clerici și monahi au mers pe front și au întărit pe cei ce au luptat pentru independența de stat, iar în țară au organizat colecte și au avut grijă de văduve și de orfani.”

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon încheie cu un îndemn adresat credincioșilor de a nu renunța la valorile și idealurile care fac din națiunea română o comunitate autentică.

„Fiecare generație are datoria de a sluji cu fidelitate nobilele idealuri naționale, fundamentate pe valorile Evangheliei lui Hristos, contribuind la apărarea independenței, a demnității și a libertății, dar și la aprofundarea prosperității și a solidarității naționale, pentru a cinsti așa cum se cuvine moștenirea spirituală și lupta înaintașilor noștri”, transmite ierarhul.

Mesajul se încheie cu o rugăciune pentru pace și urarea: „Dumnezeu să binecuvinteze România!”

