IPS Nicolae la 250 de ani de la independența SUA: O mărturie despre puterea libertății de a crea oportunități

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a transmis un mesaj, cu prilejul împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite ale Americii, în care a subliniat că istoria acestei națiuni reprezintă „una dintre cele mai impresionante mărturii despre puterea libertății de a crea oportunități”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că principiile cuprinse în Declarația de Independență au inspirat generații întregi: „Declarația de Independență, adoptată la 4 iulie 1776, a proclamat cu îndrăzneală că toți oamenii sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, între care se numără dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii”.

„Aceste cuvinte, inspirate de o profundă înțelegere a demnității umane și a purtării de grijă dumnezeiești, au răsunat de-a lungul generațiilor și au insuflat speranță nenumăraților oameni din întreaga lume care caută libertatea, dreptatea și pacea”.

Libertatea religioasă din SUA

Mitropolitul celor două Americi a amintit și contribuția românilor ortodocși la viața religioasă și socială a Statelor Unite ale Americii, arătând că libertatea religioasă le-a permis să-și păstreze identitatea și credința.

„Libertatea religioasă garantată de această țară a permis Bisericii Ortodoxe Române să-și împlinească nestingherit misiunea pastorală, liturgică, educațională și filantropică. Pentru aceasta, comunitatea noastră exprimă astăzi recunoștință poporului american și tuturor celor care, de-a lungul generațiilor, au apărat principiile libertății religioase și ale respectului reciproc”.

„Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi a crescut prin jertfa episcopilor, a preoților și a credincioșilor care au înțeles că Biserica nu este doar locul în care omul se roagă, ci și spațiul în care își păstrează identitatea, își educă copiii, își cultivă valorile și învață iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Rugăciune pentru poporul american

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae s-a rugat pentru poporul american și pentru comunitățile românești din America de Nord: „Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să dăruiască pace, înțelepciune, dreptate și unitate, pentru ca această țară să rămână un loc în care libertatea să fie ocrotită, credința respectată, iar demnitatea fiecărei persoane să fie prețuită”.

„Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii! La mulți și binecuvântați ani!”, a transmis la final mitropolitul.

Mesajul integral poate fi citit pe site-ul Mitropoliei celor două Americi.

Foto credit: mitropolia.us