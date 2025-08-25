IPS Irineu: Suntem iertați când conștientizăm păcatul, cerem iertare și iertăm celor care ne-au greșit

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat duminică Sf. Liturghie și a sfințit Capela-Paraclis cu hramul „Sfântul Apostol Andrei” din Parohia Predești, județul Dolj, unde le-a vorbit credincioșilor despre puterea iertării:

„Noi păcătuim în faţa lui Dumnezeu, dar primim iertare pentru toate acestea, atunci când conştientizăm, când cerem iertare şi mai ales când iertăm şi noi pe cei care ne-au greşit”.

Mitropolitul Olteniei a subliniat că lipsa iertării închide sufletul și stinge harul, în timp ce inima milostivă se aseamănă cu a Tatălui Ceresc.

„Dumnezeu ne păstrează în viaţă, ne dăruieşte tot ceea ce ne trebuie, dar uităm să venim la Biserică să Îi mulţumim, uităm să spunem rugăciunile când ne trezim şi înainte să ne culcăm sau când ne aşezăm la masă. Dumnezeu ne-a lăsat rugăciunea Tatăl nostru în care spunem «Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri» ca îndemn şi bună practică pentru desăvârşire”, a transmis Înaltpreafinția Sa.

Recunoștință

Capela a fost ridicată prin jertfelnicia credincioșilor și sub purtarea de grijă a părintelui paroh Stancu Tuiu.

În semn de apreciere pentru implicarea în edificarea bisericii, Mitropolitul Olteniei a oferit Gramata de Mulțumire domnului primar Florian Șerban și părintelui paroh.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotonit întru preot pe diaconul Bălăceanu Alexandru Cosmin, pe seama Parohiei Ciutura, din cadrul aceleiași protoierii.

Foto credit: Mitropolia Olteniei