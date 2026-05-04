IPS Irineu a sfințit noua clădire a comandamentului Brigăzii Multinaționale Sud-Est: Noi trebuie să ne îngrijim de pace

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a sfințit joi noua clădire a comandamentului Brigăzii Multinaționale Sud-Est din Craiova, unde a vorbit despre preocuparea comună pentru pace.

Cu această ocazie, s-a marcat și împlinirea a nouă ani de la înființarea Brigăzii Multinaționale Sud-Est.

În cuvântul rostit după slujba de sfințire, Mitropolitul Irineu a vorbit despre nevoia de pace, ca un deziderat al tuturor cetățenilor, de care conducătorii trebuie să țină cont.

„Armata se pregătește pe timp de pace pentru război, și pe timp de război pentru pace. Noi trebuie să ne îngrijim de pace, totul trebuie să fie dirijat de pace și de unitate. Ar trebui ca cei care conduc destinele cetățenilor să știe că omul are o viață care trebuie trăită în pace. Acesta este dezideratul tuturor oamenilor”, a explicat Mitropolitul Olteniei.

Credință și pace

„În slujba de binecuvântare a unei clădiri noi rugăm pe Dumnezeu să sfințească locul și să curățească zidirea aceasta și apoi să o înnobileze cu o energie pozitivă deosebită. Sfințenia aceasta este o chemare a noastră la înduhovnicire, la rugăciune și la frica de Dumnezeu”.

„Nu uitați să vă închinați și să vă rugați! Să vă dăruiască Dumnezeu sănătate și pace! Să trăim în armonie cu toată lumea! Hristos a înviat!”, a spus IPS Irineu.

La eveniment au luat parte, înalte oficialități militare, între care și comandantul Brigăzii Multinaționale Sud-Est, general de brigadă Irinel Apostolescu.

