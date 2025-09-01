IPS Irineu spune că sfințirea unei biserici este şi sfințirea sufletelor: Fiecare dintre noi aşteaptă această lumină cerească

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a spus duminică, la Valea Fântânilor, județul Dolj, că sfințirea unei biserici este, în același timp, sfințirea noastră, a fiecăruia dintre cei care fac parte din comunitatea credincioșilor.

Mitropolitul Olteniei a sfințit pictura bisericii parohiale din localitate, alături de un sobor de preoți și diaconi.

„Sfințirea unei biserici este și sfințirea sufletelor noastre, pentru că fiecare dintre noi așteaptă această lumină cerească, acest har dumnezeiesc care să se pogoare și să sfințească sufletele și trupurile noastre”, a spus IPS Irineu.

Iubirea, coroana virtuților

Vorbind despre Evanghelia citită în Duminica a 12-a după Rusalii, Mitropolitul Olteniei a spus că Hristos i-a răspuns tânărului bogat astfel încât să-l ajute să înțeleagă „esența legii lui Dumnezeu”.

„Poruncile pe care Mântuitorul Iisus Hristos i le-a reamintit tânărului erau cele primite de Moise pe Muntele Sinai. El le-a așezat într-o ordine care să-l ajute pe acesta să înțeleagă esența legii lui Dumnezeu: să nu ucizi, să nu furi, să nu fii martor mincinos, să cinstești pe tatăl și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău”, a explicat IPS Irineu.

Înaltpreasfinția Sa a spus că Hristos i-a indicat tânărului din Evanghelie, dar și nouă, care este coroana virtuților prin care ajungem la Mântuire.

„Dacă Îl iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru, noi ajungem la mântuire prin această coroană a virtuţilor ‒ iubirea. Evanghelia de astăzi ne îndeamnă şi pe noi să cugetăm ce să facem ca să dobândim viaţa veşnică. Să ne ferim de minciună, de furtişaguri, de necinstirea părinţilor, de cel rău care caută să vâneze sufletul nostru”, a continuat Mitropolitul Olteniei.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Raul Costinel Godeanu a fost hirotonit diacon.

Foto credit: Mitropolia Olteniei