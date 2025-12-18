Mitropolitul Ioan i-a pomenit pe eroii căzuți în Revoluția din 1989

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, i-a pomenit joi, la Timișoara, pe eroii căzuți în Revoluția din anul 1989.

Slujba de pomenire a reunit, într-un gest colectiv de reculegere, clerici de la Centrul Eparhial și de la Catedrala Mitropolitană, oficialități și membri ai familiilor îndoliate, care au pierdut persoane apropiate în zilele sângeroase din decembrie 1989.

La eveniment au participat elevii de la Liceul Ortodox „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” și de la Palatul Copiilor, împreună cu profesorii lor, care au cântat colinde ca omagiu pentru eroii Revoluției.

Libertate și demnitate

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a subliniat că libertatea actuală este expresia sacrificiului martirilor din 1989 și rodul sângelui vărsat de eroii care au murit pentru idealurile neamului. Sacrificiul lor trebuie onorat cu mare recunoștință.

„Dumnezeu iartă, iar de la noi se cere astăzi recunoștință pentru tot ce au făcut pentru societatea românească”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Au trecut 36 de ani de când pământul Banatului și al întregii țări s-a îmbogățit cu trupurile a mii de frați de-ai noștri, luptând împotriva ateismului și a unei orânduiri de opresiune. Pământul, mai bogat; cetatea, mai săracă. Este clipa și momentul recunoștinței”.

Rugăciune pentru eroi

Mitropolitul Banatului a îndemnat ca memoria eroilor să fie cinstită la fiecare Sfântă Liturghie, iar românii să nu înceteze să se roage pentru cei căzuți, care au înfruntat dictatura.

Parastasul pentru martirii Revoluției s-a încheiat cu depunerea unor coroane de flori la Crucea din fața Catedralei Mitropolitane și cu o rugăciune pentru pace în România: „Dumnezeu să păzească țara noastră și să nu mai auzim nici noi, nici copiii acestei țări, colindul gloanțelor vreodată în spațiul nostru românesc”.

De asemenea, în noaptea de 16 spre 17 decembrie, la Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan din Timișoara, cunoscută drept „Biserica Martirilor”, au fost oficiate Sfânta Liturghie și slujba de pomenire.

Foto credit: Mitropolia Banatului