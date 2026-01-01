IPS Ioachim le-a mulțumit credincioșilor care au ales să întâmpine noul an în rugăciune

Anul Nou 2026 a fost întâmpinat miercuri seară cu rugăciune și la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, slujba de mulțumire și rugăciune la trecerea dintre ani.

Din sobor au făcut parte membri ai administrației eparhiale, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corului psaltic Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

A fost oficiat Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, însoțit de rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite în anul 2025 și de cerere a ajutorului lui Dumnezeu pentru noul an calendaristic. În cadrul slujbei, ierarhii au înălțat rugăciuni de dezlegare pentru clerul și credincioșii prezenți.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim le-a mulțumit credincioșilor care au ales să întâmpine noul an în rugăciune și i-a îndemnat ca, în anul 2026, să caute constant mila și prezența lui Dumnezeu în viața lor, fiecare zi fiind un prilej de apropiere de calea îndumnezeirii.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a evidențiat mesajul poemului Urare poporului român, scris de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim și interpretat de Corul psaltic Diaconia, subliniind valoarea sa de sinteză a istoriei și continuității poporului român.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși ca orice început, cu atât mai mult cel al unui nou an, să fie pus sub binecuvântarea lui Dumnezeu.

La final, credincioșii au primit binecuvântarea ierarhilor și au fost unși cu untdelemn sfințit.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului