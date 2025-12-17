IPS Ioachim a dăruit icoane laureaților Galei Performanței Școlare Băcăuane

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat vineri la Gala Perfomanței Școlare, eveniment dedicat excelenței în educație, unde a oferit icoane laureaților și organizatorilor.

IPS Ioachim a rostit rugăciunea „Tatăl nostru” după care a binecuvântat elevii cu rezultate excepționale și pe profesorii acestora. În continuare, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre conlucrarea dintre Biserică, Școală și Familie, cei trei factori care contribuie la dezvoltarea unui copil.

Prezentă la eveniment, Ana Maria Egarmin, Inspectorul Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, a subliniat importanța susținerii performanței educaționale pentru viitorul țării.

Icoană în dar

Aproximativ 1.000 de laureați din educația băcăuană, dintre care circa 700 de elevi și 300 de profesori au fost premiați pentru rezultatele obținute la învățătură.

IPS Ioachim le-a oferit acestora, din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, câte o icoană a Sfintei Cuvioase Parascheva, așa cum a fost zugrăvită în secolul al XVI-lea în pridvorul Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Ierarhul a oferit și organizatorilor un dar: icoana Nașterii Domnului.

La final părintele Ioan Ciobanu a interpretat colinda „Când Fiul se naște, lumea renaște”, pe versurile Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

