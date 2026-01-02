IPS Casian a oferit daruri copiilor de la Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare” din Galați

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oferit, în prima zi a anului 2026, daruri copiilor și tinerilor de la Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare” din Galați.

În capela așezământului care poartă hramurile Sfântul Vasile cel Mare și Sfânta Cuvioasă Parascheva, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit o slujbă de mulțumire.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța rugăciunii, a educării tinerilor și a filantropiei creștine, arătând că aceste trei direcții reprezintă temelia lucrării misionare desfășurate în așezământul social.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a evidențiat faptul că, de 25 de ani, Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare” este o adevărată familie pentru copiii fără sprijin sau cu posibilități materiale reduse, în care rugăciunea, educația și dragostea față de aproapele se împletesc firesc în viața de zi cu zi.

Formarea tinerelor generații

Arhiepiscopul Casian a amintit și de proclamarea anului 2026, în Patriarhia Română, ca Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame), subliniind rolul esențial al familiei și al femeii creștine în formarea tinerelor generații.

În holul așezământului, copiii și tinerii au oferit un moment artistic, fiind răsplătiți cu daruri constând în dulciuri, iconițe și cărți de rugăciune.

Evenimentul a avut loc după ce Înaltpreasfințitul Părinte Casian a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, unde a fost adusă spre închinare racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos