IPS Calinic a participat la sărbătoarea de 370 de ani a Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Pitești

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat Sfânta Liturghie duminică, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Pitești, lăcaș care a sărbătorit 370 de ani de la înființare.

În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre semnificațiile pericopei evanghelice citite, în care s-a relatat despre întâlnirea slăbănogului cu Mântuitorul Hristos. IPS Calinic a subliniat că întâlnirea a devenit chiar momentul vindecării, ceea ce ne arată că răbdarea și credința pot aduce mântuirea.

Binecuvântare arhierească

La rândul său, părintele Gheorghe Neacșu, parohul bisericii, a vorbit despre bucuria de a-l avea pe IPS Calinic în mijlocul comunității.

„Mare dor am avut noi, preoții slujitori, membrii din Consiliul Parohial, Comitetul Parohial și dumneavoastră cei care veniți la Biserică și ridicați rugăciuni pentru binecuvântare, iată, am avut această bucurie să vedem că dorul nostru s-a împlinit și anume, în mijlocul nostru este Înaltpreasfințitul Arhiepiscopul nostru, Calinic, al Argeșului și al Muscelului, căruia îi mulțumim din inimă pentru că a poposit să ne binecuvânteze și să ne îndrume în această perioadă și nu numai”, a spus pr. Gheorghe Neacșu.

La finalul slujbei, preoții slujitori ai parohiei, pr. Paroh Gheorghe Neacșu, pr. Lucian Grigore și pr. Tudor Florian, au primit „Crucea Basarabă”, cea mai înaltă distincție acordată clericilor din cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

Biserica „Sfântul Gheorghe” din Pitești a fost construită în anul 1656, în timpul domniei lui Constantin Șerban, fiind considerată o ctitorie reprezentativă pentru epoca medievală.

Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

