IPS Atanasie își serbează onomastica

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, își serbează duminică onomastica, de sărbătoarea Sf. Atanasie cel Mare.

Sfântul Atanasie cel Mare a ajuns arhiepiscop al Alexandriei la vârsta de numai 30 de ani. Anterior, participase la Primul Sinod Ecumenic unde a combătut erezia lui Arie. Sfântul Grigore de Nazianz spune despre Sfântul Atanasie că: „Era așa de smerit, încât nimeni nu putea să ducă mai departe virtutea aceasta ca el. Blând și plăcut primea pe toți. Era indulgent fără slăbiciune și tare fără asprime”.

Detalii biografice

IPS Atanasie s-a născut în data de 17 ianuarie 1982, la Chișinău, Republica Moldova, fiind primul din cei doi fii ai lui Eugen și Ala Rusnac. Din data de 12 octombrie 2010 deține cetățenia română.

Între anii 2000-2005 a studiat la INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliqués de Lyon – Franța). Înaltpreasfinția Sa a obținut diploma de Inginer cu grad de Master, Specialitatea – Telecomunicații și Rețele, iar în anul 2002, Atestatul de Studii Europene în cadrul INSA Lyon. Între 07.2004 – 01.2005 s-a aflat în stagiul de specializare în domeniul IT (MT System – Lyon, Franța).

În perioada 2006-2010 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Saint-Serge” de la Paris. A obținut licența în teologie pastorală în anul 2010.

Viața monahală

În 4 decembrie 2008 a fost tuns rasofor primind numele de Dionisie în cinstea Sfântului Dionisie Exiguul. La 17 ianuarie 2009 a fost hirotonit diacon, iar mai târziu în același an, în 16 aprilie 2009, a fost hirotonit preot pe seama paraclisului Centrului eparhial și a Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” de la Roma.

A fost tuns ieromonah pe seama Mănăstirii Bivongi, primind la tundere numele de Atanasie, în cinstea Sfântului Atanasie cel Mare. Între 2009-2018 a fost preot slujitor la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” de pe lângă Centrul eparhial de la Roma.

Din 2011 și până în momentul hirotoniei în treapta de arhiereu a îndeplinit funcția de vicar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În data de 1 mai 2018 a fost hirotonit Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei cu titulatura: Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania.

În data de 25 octombrie 2024, a fost ales arhiepiscop pentru nou-înființata eparhie ortodoxă română a Marii Britanii și Irlandei de Nord, fiind întronizat în data de 10 mai 2025 la Londra.

Biografia integrală a IPS Atanasie de Bogdania poate fi consultată pe site-ul eparhial.

Foto credit: Basilica.ro