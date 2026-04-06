IPS Atanasie a sărbătorit Intrarea Domnului în Ierusalim împreună cu românii din Borehamwood

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a slujit duminică în Paraclisul arhiepiscopal „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Borehamwood din Anglia.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că sărbătoarea Floriilor poartă în sine o lumină pascală, izvorâtă din învierea lui Lazăr, care pregătește întâlnirea cu Hristos ca Împărat al vieții.

„Între Învierea lui Lazăr, pe care am prăznuit-o ieri, și Praznicul Floriilor, pe care îl prăznuim astăzi, este ascunsă și ungerea tainică a Mântuitorului, în Betania, de către Maria, sora lui Marta. În această taină se ascunde dragostea întregului neam omenesc față de Cel care va duce crucea păcatelor noastre celor grele pe Golgota, pentru a birui moartea cu Învierea Sa de a treia zi”.

Arhiepiscopul Atanasie a subliniat că gestul Mariei nu este doar unul îmbrăcat în haina dragostei și al iubirii este și un gest de răsplătire duhovnicească pentru minunea învierii din morți a lui Lazăr, dar şi un gest profetic.

„Maria a anticipat pătimirea, răstignirea, moartea și Învierea Celui Care este dragostea cea desăvârșită. Aici este ascunsă taina ungerii în descoperirea martiriului – Celui ce va primi moarte pentru viața noastră”.

Împreună, în rugăciune

La slujbă a participat Excelența Sa Laura Popescu, Ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care a adresat un cuvânt de apreciere pentru activitatea Bisericii în viața comunității românești.

Excelența Sa a evidențiat buna colaborare dintre instituțiile statului român și Biserica Ortodoxă Română, subliniind importanța proiectelor comune dedicate sprijinirii românilor din diaspora, precum și rolul esențial al păstrării limbii și identității culturale, inclusiv prin cursurile de limba română desfășurate în școlile din Marea Britanie.

La finalul slujbei, Arhiepiscopul Atanasie le-a urat „La mulți ani” celor sărbătoriți și a apreciat numărul mare de credincioși la slujbă.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord