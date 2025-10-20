IPS Atanasie: Nicio moarte nu este de nebiruit atunci când viața însăși se apropie de noi

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a slujit duminică Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop” din Marcellina, Italia, unde a vorbit despre puterea dătătoare de viață a lui Hristos și despre chemarea fiecărui creștin la o înviere lăuntrică.

Ierarhul a explicat că întâlnirea dintre Hristos și femeia îndurerată descoperă adâncul iubirii dumnezeiești pentru om.

„Atunci când omul ajunge la capătul puterilor sale, când nu mai are nădejde în nimic omenesc, Dumnezeu îi iese în cale. În durerea văduvei din Nain, Hristos arată că nicio lacrimă nu este uitată”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Treptele ridicării din moartea păcatului

Arhiepiscopul a subliniat că Domnul nu a venit doar să ridice pe om din moartea trupului, ci să învieze sufletele tuturor:

„Cele trei învieri din Evanghelie – a fiicei lui Iair, a tânărului din Nain și a lui Lazăr – ne descoperă treptele ridicării din moartea păcatului. Fiecare dintre noi este chemat la o înviere lăuntrică, la o trezire a minții și a inimii prin pocăință și credință”.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a adăugat că Hristos este Cel care schimbă sensul istoriei omenirii:

„Mâna lui Dumnezeu, care a zidit toate, atinge astăzi năsălia purtătoare de moarte, spre a o schimba în viață – e și mâna care i-a scos pe Adam și Eva din iad, pe Petru din marea învolburată. Hristos schimbă cursul fără de întoarcere al istoriei și redă omenirii sensul ei adevărat: viața în Dumnezeu”.

Scurt istoric al parohiei

Parohia „Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop” din Marcellina a fost înființată în 2011, pentru a răspunde nevoilor duhovnicești ale credincioșilor români din zonă.

Lăcașul de cult a fost achiziționat din fonduri proprii în anul 2016 și amenajat conform tradiției ortodoxe. În 2025, prin sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, parohia a finalizat achiziția unui Centru Comunitar adiacent, destinat activităților educaționale și culturale.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord