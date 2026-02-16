IPS Atanasie: Suntem chemați să descoperim virtuțile cu care trebuie să ne întărim în perioada Postului Mare

„Suntem chemați să descoperim virtuțile cu care trebuie să ne întărim în perioada Postului Mare”, a subliniat duminică Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Înaltpreasfinția Sa a slujit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Apostol Simon Zilotul și Sfântul Mare Mucenic Mina” din Doncaster, Marea Britanie. Arhiepiscopul a evidențiat importanța Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți în pregătirea pentru Postul Mare, referindu-se la pericopa evanghelică a duminicii.

„Cele șase criterii ale judecății sunt cele șase criterii ale slujirii milostive care se revarsă în dragostea față de aproapele: grija față de cei care flămânzesc (după cuvântul lui Dumnezeu), față de cei ce însetează (de dreptate, dragoste și compătimire), față de cei străini (de răutățile lumii acesteia), față de cei goi (de har), față de cei bolnavi (sufletește) și față de cei întemnițați (în angoasa deznădejdii)”.

„Această zi liturgică ne cheamă să înțelegem Judecata ca pe o lumină care descoperă adevărul inimii noastre, arătând în ce măsură viața noastră a fost rodită de milă, de iubire și de slujire față de aproapele”, a adăugat ierarhul.

Virtuțile creștinului

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a evidențiat și virtuțile pe care credincioșii sunt chemați să le cultive: „mila față de cei aflați în suferință, rugăciunea și înfrânarea de la darurile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu, ca să arătăm că Îl iubim mai mult pe Dăruitorul lor, să arătăm că mai mare este Dumnezeu, Cel care aduce tainicele mângâieri, decât toate darurile pe care ni le face în această lume”.

La Sfânta Liturghie a fost prezentă și doamna Nicoleta Loredana Teodorovici, Consul General al României la Manchester, care a evidențiat rolul esențial al Bisericii Ortodoxe Române în viața românilor din diaspora și contribuția parohiei la păstrarea identității naționale, a credinței și a unității comunitare în Doncaster.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britaniei și Irlandei de Nord