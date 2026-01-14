IPS Andrei a binecuvântat un pavilion al Spitalului de Boli Psihice Cronice din Borșa

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a săvârșit, marți, slujba sfeștaniei la Pavilionul de Ergoterapie din cadrul Spitalului de Boli Psihice Cronice din Borșa, județul Cluj.

Cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat grija și compasiunea pentru cei aflați în îngrijirea cadrelor medicale ale unității.

De asemenea, Mitropolitul Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, vorbindu-le despre faptele milei trupești, ajutorarea celor bolnavi fiind unul dintre acestea.

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, IPS Andrei l-a hirotesit sachelar pe parohul din Borșa, preotul Septimiu Chiciudean, iar directorului Spitalului de Boli Psihice Cronice, doamna Aurica Tamaș, i-a acordat Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni.

Totodată, unitatea medicală a primit din partea Mitropolitului Andrei o icoană-triptic cu Maica Domnului și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Investiții pentru pacienți

În ultimii ani, Spitalul din Borșa a trecut printr-un proces de modernizare, construindu-se un pavilion cu o capacitate de 80 de paturi de cazare, dotat cu farmacie, sală de mese, bucătărie, spălătorie, săli de tratament, cabinete medicale, obiectiv recepționat în anul 2020.

În a doua etapă, a fost demarată proiectarea celui de-al doilea pavilion, cu o capacitate de 120 de paturi, saloane de izolare psihiatrică specifice patologiei medicale, săli de așteptare, cabinete medicale și alte facilități esențiale, conforme standardelor în domeniu.

Unitatea medicală a fost înființată în 1957.

Foto credit: Mitropolia Clujului

