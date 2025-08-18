IPS Andrei i-a cinstit pe Sfinții Martiri Brâncoveni la mănăstirea clujeană „Crucea Iancului”

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat sâmbătă, cu prilejul prăznuirii Sfinților Martiri Brâncoveni, Sfânta Liturghie, la Mănăstirea „Crucea Iancului” din Mărișel, Cluj.

În cadrul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Mărturisitori pentru Hristos”, inspirat din pericopa evanghelică a zilei (Matei 10, 32-33).

Ierarhul a evidențiat curajul și credința Sfinților Martiri Brâncoveni – Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache. Totodată, i-a amintit și pe alți sfinți mărturisitori din neamul românesc, prezentându-i ca modele de viață creștină și fidelitate față de Hristos.

Un moment important al slujbei l-a constituit hirotonirea întru preot a diaconului Alexandru Popa, care va sluji la Parohia Surduc, în Protopopiatul Turda. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Macarie Ieromonahul” din Suceava, dirijat de Daniel Maxemiuc.

Scurt istoric

Mănăstirea „Crucea Iancului” din Mărișel a fost înființată în primăvara anului 2015, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, și este închinată Sfinților Martiri Brâncoveni. Așezământul se află la 2 km de Crucea lui Avram Iancu, pe Vârful Dobruș, la 1340 m altitudine.

Piatra de temelie a fost pusă în data de 18 august 2015, iar biserica mănăstirii, construită în formă de cruce bizantină și împodobită cu pictură în tehnica frescă, a fost sfințită în 16 august 2021 de trei ierarhi.

În anul 2019, la mănăstire a fost adus un fragment din moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu, de la Biserica „Sfântul Gheorghe Nou” din București. În 2023, a fost sfințită o cruce metalică de 24 metri, amplasată în apropierea mănăstirii.

Obștea mănăstirii este formată din zece maici, stareță fiind stavrofora Casiana Lup, iar duhovnic protosinghelul Paisie Plic.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului