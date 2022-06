IPS Andrei a slujit la Penitenciarul Bistrița: Sfinții Apostoli Petru și Pavel ocrotesc sistemul penitenciar românesc

Mitropolitul Clujului a oficiat Sfânta Liturghie la Penitenciarul Bistrița marți, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Sfinții sunt ocrotitorii sistemului penitenciar românesc, iar ziua de 29 iunie, când sunt pomeniți, a fost instituită în 2004 drept Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare.

Ierarhul a slujit în aer liber în curtea penitenciarului, împreună cu Arhid. Claudiu Grama, consilier eparhial pe probleme de misiune și protocol, cu Preotul Alexandru Vidican, Protopop de Bistrița, cu Protos. Siluan Farcaș, duhovnicul Mănăstirii Dobric, cu Protos. Paisie Pașcu, duhovnicul Mănăstirii Strâmba, cu Părintele Ioan-Vasile Vlașin, preotul de la Capela Penitenciarului Bistrița, și cu alți clerici.

La slujbă au fost participat autorități locale și județene, personalul angajat şi persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Bistrița, dar și alți invitați.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre faptele milei creștine, care sunt de două feluri: sufletești și trupești.

„În mod deosebit, astăzi ne aducem aminte de una dintre faptele milei trupești: a-i cerceta pe cei închiși. Este o faptă a milei creștine care în fața Domnului Iisus Hristos are valență veșnică, iar la a doua venire, Domnul Hristos ne va zice: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și Mi-ați dat să beau, gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la Mine”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

La chinonic, deținuții prezenți la slujbă au interpretat pricesne. La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei i-a binecuvântat și le-a oferit cărți duhovnicești tuturor deținuților.

Preotul capelan Ioan-Vasile Vlașin a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare. Directorul Penitenciarului, comisar şef de penitenciare Lucian Siman, le-a spus celor prezenți că nimic nu se poate realiza fără Dumnezeu.

Capela din Penitenciarul Bistrița, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, a fost târnosită în luna septembrie a anului 1997, de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, iar în anul 2015, după ce a fost refăcută pictura, capela a fost resfințită de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

În prezent, sfântul lăcaș este loc de rugăciune şi reculegere pentru cei din detenţie. Aceștia participă la slujbele religioase, dar și la discuții și programe catehetice.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt ocrotitorii sistemului penitenciar din România

Patriarhia Română și Ministerul Justiției au încheiat protocoale privind desfășurarea asistenței religioase în sistemul penitenciar românesc, în anul 1993 (art. 15) și în anul 1997 (art. 10), conform cărora Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost declarați ocrotitori ai sistemului penitenciar din România.

Totodată, prin Legea 293, articolul 77, din 28 iunie 2004, privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, se arată că „ziua de 29 iunie se proclamă ca zi a personalului din sistemul administrației penitenciare”, conform Administrației Naționale a Penitenciarelor.

În unitățile penitenciare din țara noastră au fost înființate biserici, capele și paraclise, unde există câte un preot ortodox care, pe lângă slujirea liturgică, se ocupă și de acordarea serviciilor de asistență religioasă și consiliere spirituală deținuților care solicită acest lucru.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim

