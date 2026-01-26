Sf. Iosif cel Milostiv, sărbătorit la Iași: Sfânta Liturghie a fost oficiată de ierarhi de pe ambele maluri ale Prutului

Sărbătoarea Sf. Iosif cel Milostiv a adus împreună la Iași ierarhi de pe ambele maluri ale Prutului. Slujba a fost oficiată luni la Catedrala Mitropolitană de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, împreună cu Mitropolitul Petru al Basarabiei, Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud și Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor.

Predica a fost rostită de Preasfințitul Părinte Veniamin, care a evidențiat cea mai de seamă calitate a Sfântului Ierarh Iosif, milostenia.

„Crescut în sărăcie și trecut prin multe greutăți și încercări, a avut o grijă aparte față de cei săraci și nevoiași. Din viața sfântului, dar și din mărturiile contemporanilor, vedem că acesta nu lăsa pe nimeni să plece nemângâiat de la el, străduindu-se să ofere fiecăruia măcar bani pentru o pâine”.

„Era atât de milostiv, încât își dădea și haina de pe el. De multe ori era nevoit să împrumute bani pentru a-i putea ajuta pe cei aflați în nevoi, astfel încât nimeni să nu plece mâhnit, iar el să nu aibă conștiința împovărată de păcat, știind că în aproapele îl întâlnește pe Însuși Domnul Hristos”, a subliniat Episcopul Veniamin.

Bunătate izvorâtă din credință

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a subliniat că Sfântul Iosif cel Milostiv a fost numit așa pentru că a fost bun în cuget, în inimă și în sufletul său.

„Bunătatea sa a izvorât din marea credință în Dumnezeu și din marea sa iubire față de Dumnezeu, arătată prin rugăciunea din chilie și prin rugăciunea din Sfânta Biserică”.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Petru și-a manifestat recunoștința pentru împreuna slujire și pentru prezența preoților din Mitropolia Basarabiei.

„Avem marea bucurie că suntem astăzi aici împreună, în acest loc, unde nu numai că au venit olteni, ci au venit și moldoveni din cealaltă parte. Toți suntem români, pentru că vorbim românește și ne înțelegem unii cu alții; adică suntem cu toții din aceeași plămădeală în care Dumnezeu ne-a zămislit pe noi toți. Vă mulțumim mult pentru faptul că aici sunt prezenți preoți din Mitropolia Basarabiei”.

Sfântul Iosif cel Milostiv

Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv (1818-1902) a fost Mitropolit al Moldovei și Sucevei (1875-1902), fiind cel care a încheiat zidirea Catedralei Mitropolitane, în anul 1886, începută de marele mitropolit Veniamin Costachi; la începerea căreia, în anul 1826, prin pronie dumnezeiască, a și fost de față la Iași, pe când era copil.

Păstorind cu multă vrednicie Mitropolia Moldovei vreme de douăzeci și șapte de ani, s-a mutat la cereștile locașuri cu pace în ziua de 26 ianuarie a anului 1902. Poporul l-a numit încă de atunci „Iosif cel Sfânt și Milostiv”.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din 5-6 octombrie 2017, l-a trecut în rândul Sfinților, statornicind ca zi de pomenire a sa, data de 26 ianuarie. Proclamarea oficială a canonizării Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, a avut loc în anul 2018, pe 25 martie.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci