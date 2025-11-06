Preoții care alină suferința: Întrunirea Cercului Pastoral al preoților de caritate din București

Preoții de caritate din sectoarele 3, 4 și 5 ale Capitalei s-au reunit joi pentru stabilirea proiectelor pastorale și filantropice dedicate anului 2026.

În cadrul Cercului Pastoral al preoților de caritate, a fost oficiată Taina Sfântului Maslu, săvârșită de un sobor de preoți slujitori din spitalele bucureștene.

Momentul de rugăciune a fost urmat de prezentarea unui referat susținut de părintele Marian Sava, slujitor la Paraclisul Spitalului Universitar de Urgență București.

În cea de-a treia parte a întrunirii au fost discutate aspecte administrative privind agenda activităților clericilor de caritate pentru ultimul trimestru al anului 2025 și planul pastoral pentru anul 2026, care va fi adaptat temei comemorative și omagiale stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Dragostea față de cei în nevoie

„Avem programate mai multe sfințiri de troițe în perioada următoare, pentru ca dragostea lui Dumnezeu să fie cunoscută și în comunitățile în care preoții de caritate slujesc”, a declarat părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Părintele a precizat că, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, clericii de caritate, împreună cu voluntari din Arhiepiscopia Bucureștilor, vor merge în spitale pentru a aduce vestea Nașterii Mântuitorului prin colinde și icoane oferite pacienților și personalului medical.

De asemenea, calendarul activităților de final de an va include evenimente culturale și conferințe tematice, la care preoții de caritate vor participa alături de cadre medicale, pentru a aborda teme de spiritualitate și terapie duhovnicească.

„Ne-am propus să avem și evenimente cu caracter cultural, prin care preoții de caritate să participe la lansări de cărți și la conferințe cu temă de spiritualitate, mai ales la cele cu specific medical, care includ și tematici de terapie duhovnicească”, a spus părintele Alin Nica.

În Arhiepiscopia Bucureștilor activează în prezent 65 de clerici de caritate, care își desfășoară misiunea în spitale, centre socio-medicale și instituții de asistență socială.

Următoarea întâlnire a preoților de caritate va avea loc pe 11 noiembrie, cu clericii care slujesc în județul Prahova.

Sursa foto: pr. Alin Nica