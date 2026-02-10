Să ne întoarcem la Dumnezeu asemenea fiului risipitor, îndeamnă Mitropolitul Andrei

„Să ne întoarcem la Dumnezeu și să zicem din toată ființa noastră, asemenea fiului risipitor: Tată, am greșit la cer și înaintea Ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău”, a îndemnat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Andrei.

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca.

Chemarea la schimbarea vieții

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a subliniat că Pilda Fiului risipitor este un îndemn la pocăință pentru fiecare om.

„În multe locuri din Sfânta Scriptură suntem îndemnați să ne pocăim, să ne spovedim și să ne facem buni. Sfântul Ioan Botezătorul și-a început propovăduirea cu aceste cuvinte: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Lucrul acesta îl facem la spovedanie. Venim cu smerenie, iar părintele duhovnic ne ascultă și noi Îi spunem Tatălui ceresc că am greșit la cer și înaintea Lui. Primim iertare, primim canon, primim dezlegare, iar după aceea ne împărtășim și nădăjduim ca Sfintele Paști să ne găsească mult mai buni”.

Parohia „Sfântul Apostol Toma” a fost înființată în anul 1993. Lăcașul de cult a fost sfințit în anul 2006 de către Înaltpreasfințitul Părinte Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului din acea vreme.

