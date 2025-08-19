Peste 600 de persoane vor participa la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Vaslui

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Vaslui (ITOV) va avea loc sâmbătă, în municipiu, unde sunt așteptați peste 600 de tineri din eparhia Hușilor.

Manifestarea este dedicată promovării valorilor creștin-ortodoxe, a tradițiilor românești și a formării spirituale a tinerei generații. Aproximativ o sută de voluntari vor contribui la buna desfășurare a evenimentului.

Program

Programul va începe la ora 07:00 cu Sfânta Liturghie, oficiată la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Vaslui, de către Preasfințitul Părinte Ignatie.

Deschiderea oficială va avea loc la ora 10:30, în Parcul Copou, urmată de conferința susținută de pr. Daniel Benga, specialist în Liturgică, Patrologie și Istoria Bisericii Vechi, cadru didactic la Universitatea Ludwig-Maximilian din München.

Conferințe și ateliere

Tema ediției a VII-a este „Crezul Niceo-Constantinopolitan – pașaportul nostru pentru Cer”, iar activitățile propuse includ ateliere organizate cu tematicile următoare: prim ajutor, educație nonformală, prevenirea consumului de droguri, modelaj, muzică folk, dialoguri cu preoți.

De asemenea, va avea loc un spectacol artistic susținut de Simona Maria Beșleagă, Grupul „Ecou” din Bârlad, Ansamblul „Plaiurile Prutului” din Drânceni, alături de invitatul special Paul Ananie.

Evenimentul este organizat de Episcopia Hușilor, în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui și Centrul Județean Cultural Vaslui, și va fi transmis live pe Pagina Oficială a Episcopiei Hușilor.

Foto credit: Episcopia Hușilor