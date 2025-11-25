Predarea Religiei ortodoxe în școlile germane, tema întâlnirii preoților români din Bavaria de Sud

Preoții din Protopopiatul Bavariei de Sud s-au reunit sâmbătă la München, unde s-a discutat pe larg despre introducerea și consolidarea predării Religiei ortodoxe în școlile din Germania.

Întâlnirea a avut loc la Parohia „Buna Vestire” din München și a fost prezidată de părintele protopop Alexandru Nan. Evenimentul a fost structurat în două părți: o conferință tematică și o ședință de lucru.

În deschiderea întâlnirii, părintele protopop a susținut conferința „De la formarea primelor parohii românești și până la înființarea Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord”, prezentând evoluția comunităților ortodoxe românești din diaspora occidentală, cu accent pe dezvoltarea parohiilor din spațiul german.

Importanța Orei de Religie

În partea a doua a întâlnirii, preoții au participat la o ședință de lucru în care tema principală a fost predarea Religiei ortodoxe în școlile bavareze.

Discuțiile au vizat dificultățile administrative, diferențele dintre regiuni și necesitatea unei cooperări mai strânse între parohii, profesori și autoritățile locale.

S-a subliniat importanța înscrierii copiilor la ora de religie, atât pentru păstrarea identității ortodoxe, cât și pentru vizibilitatea comunității românești în sistemul educațional german.

Alte subiecte abordate au inclus dinamizarea cercurilor pastorale, nevoia organizării lor regulate, precum și promovarea împreună-slujirii între parohii, ca mijloc de întărire a colaborării și de susținere reciprocă în activitatea pastoral-misionară.

Întâlnirea s-a încheiat cu stabilirea unor direcții comune de lucru pentru perioada următoare, toate orientate spre o pastorație adaptată nevoilor credincioșilor români din Sudul Bavariei.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord