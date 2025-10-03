Întâlnire de lucru în Canada sub îndrumarea PS Ioan Casian, în contextul Centenarului Patriarhiei Române

Clericii Protopopiatului Canadei de Centru s-au reunit în perioada 26-27 septembrie la Parohia „Toți Sfinții” din orașul Toronto, pentru prima ședință bianuală, desfășurată sub îndrumarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei. Reuniunea a fost dedicată tematicilor Anului Centenar al Patriarhiei Române.

Programul ședinței a cuprins conferințe, referate și rapoarte de activitate, evidențiind contribuția duhovnicilor români din secolul XX și continuitatea misiunii Patriarhiei Române în comunitățile românești din diaspora.

Părintele Emanuel Ioan Țencaliuc, gazda acestei întâlniri, a expus modul în care Patriarhia a sprijinit comunitățile românești din diaspora și a păstrat continuitatea misiunii pastorale în ultimii 100 de ani.

Părintele Marian Iacobuț a evidențiat viața și învățăturile Sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria, iar Arhimandritul Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, a prezentat mărturii despre activitatea misionară a Sfântului Cuvios Calistrat Bobu în Banat.

Partea dedicată organizațiilor laice a cuprins prezentarea proiectelor AROLA, organizația doamnelor din Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi, realizată de Nicoleta Ștefan, precum și raportul de activitate al tinerilor ROYA, susținut de părintele protos. Corneliu Andrașco. Aceste prezentări au evidențiat implicarea organizațiilor în viața comunităților parohiale și în programele de formare spirituală, socială și culturală.

La final, Preasfințitul Părinte Ioan Casian a subliniat importanța participării tuturor preoților și delegațiilor la ședințele de protopopiat.

Ședința s-a încheiat cu rostirea rugăciunii Cuvine-se cu adevărat, urmată de agapa frățească pregătită de comunitatea gazdă, în spiritul comuniunii și fraternității creștine.

Foto credit: Facebook/ Episcopia Ortodoxă Română a Canadei