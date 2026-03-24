Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj-Napoca a sărbătorit 15 ani de la reînființare

Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca a marcat sâmbătă împlinirea a 15 ani de la reînființare printr-o slujbă oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie la capela „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta instituției. După citirea pericopei evanghelice, mitropolitul a subliniat importanța îngrijirii celor aflați în suferință.

„Nu numai cuvântul, ci lucrarea, implicarea în misiunea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o ca să o facem aici pe pământ. Corpul medical de aici se străduiește să aducă cu ajutorul Dumnezeu sănătate, liniște și mângâiere celor ce sunt încercați de boală”.

„Și am zis că noi, venind aici la slujbă, încercăm să subliniem faptul că misiunea dânșilor este foarte importantă”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Biserica este în mijlocul nostru

Managerul instituției, Mihai Adrian Mleșnițe, a evidențiat, pentru Trinitas TV, rolul Bisericii în actul medical.

„Biserica, fiind în mijlocul nostru, ne aduce aminte că nu suntem doar știință, doar intervenție chirurgicală. Suntem oameni pentru oameni și aspectul spiritual își are locul lui în egală măsură în toată activitatea noastră”.

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei a binecuvântat o icoană cu Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, urmând să fie amplasată în Blocul operator de Endoscopie Digestivă.

Scurt istoric

Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor”, cunoscut și sub numele de „Clinica Medicală III”, a fost inițial înființat în anul 1999, funcționând doar pentru trei luni. A fost reînființat în data de 1 aprilie 2011 și dispune de 410 paturi și peste 1.000 de angajați.

Serviciile religioase sunt oferite pacienților la cerere, la patul bolnavului, iar persoanele de alte confesiuni pot beneficia, de asemenea, de asistență spirituală specifică.

De-a lungul timpului, instituția a dezvoltat proiecte importante, între care Programul Național de Transplant Hepatic, lansat în anul 2024, primul transplant fiind realizat în luna septembrie a aceluiași an. În prezent, centrul din Cluj-Napoca este unul dintre cele trei centre de transplant hepatic din România.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim