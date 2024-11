Infracțiunile motivate de ura împotriva creștinilor s-au înmulțit exponențial în Europa: Ce țări sunt în fruntea listei

Numărul infracțiunilor motivate de ura împotriva creștinilor a crescut exponențial în Europa, conform celui mai recent raport publicat de Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe (OIDAC).

Anul trecut, în 35 de țări europene monitorizate au fost identificate 2.444 de astfel de infracțiuni, între care 232 de atacuri. Cele mai multe au fost înregistrate Franța, Marea Britanie și Germania.

Incidentele au constat în principal din acte de vandalism împotriva bisericilor (62%), urmate de profanarea siturilor creștine (24%), incendii (10%), amenințări (8%) și violență fizică (7%).

Aproape 1.000 de astfel de infracțiuni au fost înregistrate anul trecut în Franța, în timp ce numărul celor din Germania s-a dublat, de la 135 la 277.

Marea Britanie: Discriminare la locul de muncă

Raportul își exprimă îngrijorarea cu privire la discriminarea creștinilor la locul de muncă și în viața publică în unele țări europene și consideră această tendință drept unul dintre motivele „autocenzurii în creștere” în rândul creștinilor din Europa.

Un studiu realizat în 2024 de Voice for Justice UK a constatat că doar o treime (36%) dintre creștinii cu vârsta sub 35 de ani din Marea Britanie se simt liberi să-și exprime la locul de muncă opiniile cu privire la problemele sociale.

De asemenea, susținătorii cauzei pro-viață care se roagă pe stradă în apropierea clinicilor de avort din această țară au fost condamnați în justiție, fapt caracterizat de reprezentanții OIDAC drept „deosebit de șocant”.

„În special creștinii care aderă la credințele religioase tradiționale se confruntă cu discriminare și ostilitate crescândă, până la intimidare, la locul de muncă, ajungând chiar să-și piardă slujba din acest motiv”, a declarat Anja Hoffmann, director executiv OIDAC Europa, citată de Christian Today.

„Este foarte îngrijorător că exprimarea pașnică a convingerilor religioase personale, de exemplu în chestiuni legate de căsătorie și familie, poate reprezenta sfârșitul unei cariere politice sau al unui loc de muncă, sau chiar începutul unui proces în justiție.”

Sunt necesare cercetări aprofundate

Raportul se bazează pe datele raportate de guvernele europene către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în 2023, precum și pe cazurile raportate de societatea civilă.

Prof. Regina Polak, reprezentant al OSCE pentru combaterea rasismului, a xenofobiei și a discriminării, a declarat că această creștere a discriminării și a infracțiunilor motivate de ură împotriva creștinilor din Europa trebuie „luată în serios de guverne și societatea civilă și necesită cercetări aprofundate pentru a înțelege natura și cauzele specifice” ale fenomenului.

În 2022, OIDAC a documentat 749 de infracțiuni motivate de ură împotriva creștinilor în Europa, cu mențiunea că cifrele ar putea fi mult mai mari, deoarece acest tip de incidente nu se bucură de suficientă de acoperire mediatică.

Sursa foto: Facebook / Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe