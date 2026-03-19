Informațiile privind interzicerea slujbelor pascale în Israel sunt false, atenționează consulul român de la Haifa

Adrian Brâncoveanu, Consulul României la Haifa, îi îndeamnă pe credincioși să nu dea curs informațiilor false care circulă online despre interzicerea slujbelor pascale la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

Mesajul a fost transmis printr-o postare publicată pe pagina de Instagram a diplomatului, în contextul apariției unor informații neconfirmate care au generat îngrijorare în rândul credincioșilor.

Consulul român subliniază că „mesajele privind presupusa închidere a Mormântului lui Hristos și interzicerea slujbelor de Paște sunt neadevărate. Vă îndemn să nu dați curs acestor informații neverificate și să vă informați doar din surse oficiale și de încredere”.

„Credința nu se bazează pe zvonuri, ci pe adevăr, discernământ și pace”, a evidențiat Adrian Brâncoveanu.

Întrebat despre informațiile apărute în mediul online, părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a afirmat pentru Basilica.ro că acestea sunt false, neexistând încă o decizie oficială din partea statului Israel sau din partea Patriarhiei Ierusalimului cu privire la slujbele din perioada pascală.

Întreaga zonă a orașului vechi din Ierusalim, ce cuprinde locuri sfinte pentru evrei, musulmani și creștini, rămâne în continuare închisă pentru turiști și pelerini, în urma tensiunilor de securitate declanșate la finalul lunii februarie, potrivit NDTV.

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Foto credit: Doxologia.ro