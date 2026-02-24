Ce mâncăm în Postul Mare? InfoCons avertizează asupra alimentației nesănătoase

InfoCons atrage atenția asupra compoziției produselor de post consumate frecvent, arătând că unele dintre acestea pot conține un număr ridicat de aditivi alimentari, precum și cantități semnificative de sare și zahăr, care depășesc recomandările nutriționale zilnice.

Organizația a realizat o analiză privind produsele alimentare consumate frecvent în perioada Postului Mare, evidențiind numărul de aditivi alimentari, precum și cantitățile de sare și zahăr regăsite atât în gustările rapide, cât și în preparatele servite în restaurante, potrivit unui comunicat de presă.

Cercetarea arată că o gustare de post alcătuită din pâine, pastă vegetală, margarină, halva, suc de tip ceai, lapte de soia și gumă de mestecat poate conține până la 58 de E-uri.

Reprezentanții InfoCons evidențiază că numărul aditivilor diferă în funcție de produs: pâinea poate avea până la 8 E-uri, pasta vegetală până la 15, margarina până la 6, halva până la 3, sucul de tip ceai până la 8, laptele de soia până la 5, tofu până la 2, iar guma de mestecat până la 11 aditivi alimentari.

Depășirea limitelor de sare și zahăr

În ceea ce privește conținutul de sare, InfoCons avertizează că o singură gustare de post poate ajunge la peste 9 grame de sare, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă maximum 5 grame pe zi. Astfel, cantitatea recomandată zilnic poate fi depășită cu 84,2%.

Totodată, aceeași combinație de produse poate conține până la aproape 38 de grame de zahăr, depășind cu 50,8% limita zilnică recomandată de 25 de grame.

Organizația a analizat și preparatele de post comercializate în restaurante. Potrivit datelor disponibile în meniurile fizice sau pe platformele online ale unităților analizate, un meniu format din ciorbă de legume și platou vegetarian poate conține până la 11 aditivi alimentari, 15,31 grame de zaharuri și 11,46 grame de sare. În cadrul analizei s-a constatat că o ciorbă de legume poate avea până la 9 E-uri.

Verificarea alimentelor

Reprezentanții InfoCons recomandă consumatorilor să verifice etichetele produselor și să utilizeze aplicația europeană InfoCons, disponibilă atât pe Google Play, cât și pe App Store.

Prin intermediul acesteia, se pot afla numărul total de aditivi alimentari, ingredientele, valorile nutriționale, precum și cantitatea de zahăr și sare din produsele consumate.

Aplicația include și un calculator integrat care permite estimarea caloriilor și a cantității de zahăr în funcție de porțiile selectate.

