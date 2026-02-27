Au început înscrierile la prima tabără a tinerilor ortodocși din Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord invită tinerii la prima tabără organizată de eparhie în luna iulie la Watford, în nord-vestul Londrei.

Evenimentul se adresează copiilor și tinerilor cu vârsta de peste 12 ani și propune trei zile de activități desfășurate într-un cadru natural, care îmbină comuniunea frățească, formarea personală și creșterea duhovnicească.

Programul taberei include cazarea la cort, momente de rugăciune, ateliere de creație și activități practice, jocuri în aer liber și sesiune de dezvoltare personală, comunicare și consolidarea prieteniei.

„Tabăra își propune să întărească legăturile dintre tinerii din cadrul arhiepiscopiei, să cultive responsabilitatea și prietenia autentică și să ofere un spațiu concret de trăire a valorilor ortodoxe”, transmite Departamentul pentru tineret al eparhiei.

Tabăra va fi coordonată de preoți și voluntari implicați în activitățile cu tineretul. Înscrierea se realizează prin completarea formularului online până în data de 25 martie.

Foto credit: Facebook / Tabăra Nemțișor