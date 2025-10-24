Primul pas spre un București mai verde: începe proiectul Centurii Verzi

Primăria Capitalei face primul pas concret spre un București mai verde, prin semnarea protocolului de colaborare cu Fundația Centura Verde pentru implementarea proiectului „Centura Verde București–Ilfov”.

Documentul urmează să fie supus la finalul lunii octombrie aprobării Consiliului General al Municipiului București și ulterior semnat de Administratorul Public al Capitalei.

Protocolul va fi pus în aplicare prin colaborarea dintre cele două instituții, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov, precum și cu implicarea autorităților publice, mediului academic, sectorului privat și organizațiilor societății civile.

Masca de Oxigen a Capitalei

Lucian Judele, Administratorul Public al Primăriei Capitalei, a declarat:

„Bucureștiul este un oraș dinamic, un oraș în schimbare, un oraș cu multe oportunități, dar are nevoie de o Centură Verde. Gândiți-vă cum va arăta Bucureștiul, în viitor, când pădurile, lacurile și pajiștile vor forma o Centură Verde a orașului”.

Alex Găvan, președinte al Fundației Centura Verde și fondator al Platformei Civice „Împreună pentru Centura Verde”, a subliniat importanța acestui proiect: „Centura Verde reprezintă masca de oxigen a Capitalei și a zonei metropolitane. Urmează o călătorie strașnică și plină de sens”.

Proiect strategic

Proiectul „Centura Verde București–Ilfov” este unul strategic de sănătate publică și infrastructură verde, menit să reducă poluarea, să atenueze efectele schimbărilor climatice și să conserve biodiversitatea.

Inițiativa integrează pădurile, lacurile și spațiile verzi într-un ansamblu accesibil publicului larg, destinat recreerii, educației și mobilității alternative.

În urma modificărilor aduse noului Cod Silvic la inițiativa Platformei Civice „Împreună pentru Centura Verde”, conceptul de Centuri Verzi a fost legiferat la nivel național.

Astfel, cele aproximativ 26.000 de hectare de pădure din Ilfov au fost declarate zone protejate, unde sunt permise doar intervenții de îngrijire sau reconstrucție ecologică — reprezentând fundamentul viitoarei Centuri Verzi a Capitalei.

Foto credit: Facebook / Primăria Municipiului București