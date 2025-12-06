A fost inaugurat sediul reabilitat al Arhivelor Naționale, instituție depozitară a istoriei Bisericii și națiunii române

Sediul central al Arhivelor Naționale ale României a fost binecuvântat vineri, după ce, în perioada 2018-2022, clădirea a trecut printr-un amplu proiect de consolidare, reabilitare și modernizare. Cu același prilej, la parterul clădirii a fost inaugurat și un muzeu.

Slujba a fost oficiată de Părintele Dorin Demostene Iancu, directorul Arhivelor Patriarhiei Române, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment.

I-a fost alături în slujire și preotul militar Radu Felix Iulian, șeful Secției Asistență Religioasă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Instituție depozitară a istoriei Bisericii

„Aș spune că între Arhivele Statului sau Arhivele Naționale și Biserica Ortodoxă Română a fost încă de la început o legătură foarte strânsă”, a declarat pentru Trinitas TV Părintele Dorin Demostene Iancu.

„Există mențiunea unei Arhive a Mitropoliei cu aproximativ 50 de ani înainte de înființarea Arhivelor Statului. Deci avem de la 1775, iar Arhivele Statului sunt înființate la 1 mai 1831.”

„Spațiul unde și-au desfășurat activitatea Arhivele Naționale timp de foarte mult timp a fost în incinta Mănăstirii Mihai Vodă. Iată că, încă de la început, oamenii de stat și oamenii cu decizie au considerat importantă și o apropiere fizică între o mănăstire ctitorită de un domnitor și Arhivele Naționale ale României”, a mai menționat directorul Arhivelor Patriarhiei Române.

Părintele director a mai menționat ca la Arhivele Naționale sunt păstrate fonduri foarte importante care privesc viața Bisericii de ieri și de azi.

„Este un îndemn pentru toți să mergem să citim aceste pagini de istorie bisericească, pentru a afla cât mai multe despre înaintașii noștri și a-i cinsti așa cum trebuie”, a subliniat Părintele Dorin Demostene Iancu.

Documente care spun istoria națiunii

Din partea Ministerului Afacerilor Interne au fost prezenți secretarii de stat Angelica Fădor și Silviu Nicu Macovei, cel de al doilea transmițând și un mesaj din partea vicepremierului Marian-Cătălin Predoiu, care deține și mandatul de Ministru al Afacerilor Interne.

„Este un privilegiu pentru mine să mă aflu astăzi aici, într-un loc care nu este doar un sediu, ci un simbol al identității și memoriei noastre naționale. Arhivele Naționale ale României păstrează istoria scrisă a națiunii, de la actul de Unire a Principatelor din 1859 și Proclamația de la Islaz, până la documentele Marii Uniri și Constituțiile Țării”, a spus Secretarul de stat Silviu Nicu Macovei.

„Fiecare document este o mărturie a continuității statului român și a drepturilor istorice asupra teritoriului său, dar și o legătură vie între trecut și prezent.”

Fereastră către viitor

Directorul Arhivelor Naționale ale României, Cristian Anița, a vorbit despre misiunea instituției.

„Vedem că arhivele reprezintă o fereastră deschisă către trecut, dar să nu uităm că reprezintă și o fereastră către viitor”, a spus directorul Cristian Anița.

„O sursă – și aici apăs pe acest cuvânt – credibilă de informații. Pentru că în lumea contemporană, în care avem atâtea fake news, informații care nu pot fi verificate și așa mai departe, arhivele rămân un pilon stabil al unei informații care este sigură, care este verificată și care poate fi utilizată.”

„Prin aceste informații reușim să ne înțelegem rădăcinile, atât individuale, dar și colective”, a subliniat Cristian Anița.

În cadrul evenimentului a fost lansată cartea „Istoria unei clădiri. Arhivele Naționale ale României, Bulevardul Regina Elisabeta numărul 49”.

Cartea reconstituie evoluția orașului, a clădirii și a funcțiunilor sale prin texte, fotografii, cărți poștale, planșe de arhitectură și reconstituiri 3D.

Clădirea Arhivelor Naționale ale României a fost inaugurată în anul 1887, servind mai întâi ca sediu pentru Imprimeria Statului și Monitorul Oficial.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru