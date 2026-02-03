Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a primit vizita Excelenței Sale Giles Portman, Ambasadorul Marii Britanii și Irlandei de Nord

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a primit marți, la Reședința Eparhială, vizita Excelenței Sale Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România.

Întâlnirea a oferit prilejul unui dialog cordial privind legăturile spirituale, culturale și istorice dintre cele două națiuni.

În acest context, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a evocat momentul deosebit de important pentru diaspora românească din anul precedent, când, în calitate de reprezentant al Patriarhului României, a participat, la Londra, la ceremonia de intronizare a primului Arhiepiscop Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Prezența Bisericii Ortodoxe Române în Regatul Unit constituie o veritabilă punte spirituală și un factor de stabilitate pentru numeroșii români care contribuie la viața socială britanică, beneficiind de o colaborare armonioasă cu autoritățile locale și cu Biserica Angliei, a adăugat Chiriarhul Târgoviștei.

Dialogul a abordat teme de interes comun, între care: rolul identității religioase în apropierea dintre oameni și națiuni, soliditatea relațiilor istorice dintre România și Marea Britanie, precum și perspectivele de cooperare în domeniul dialogului intercreștin, al culturii și al educației, menite să întărească valorile împărtășite de ambele părți.

La întâlnirea de la Reședința eparhială au participat pr. dr. Ionuț Adrian Ghibanu, vicar eparhial, Corneliu Ștefan, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Marian Tănase, Prefectul Județului Dâmbovița și Daniel Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a participat, în 2017, și la primirea la Patriarhia Română a Majestății Sale Charles al III-lea, pe atunci Prinț de Wales și moștenitor al Coroanei Britanice, aflat într-o vizită în România.

