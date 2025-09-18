În imagini: Sfântul Sofian de la Antim, omagiat în cadrul unui simpozion la Biblioteca Sfântului Sinod (2025)

Simpozionul omagial intitulat „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, omul lui Dumnezeu în mijlocul cetății” s-a desfășurat joi, 18 septembrie, la Biblioteca Sfântului Sinod.

În deschiderea evenimentului, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis mesajul Patriarhului României. Printre cei care au susținut comunicări s-au numărat: Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, Arhimandritul Mihail Stanciu, Părintele Constantin Coman, Părintele Gheorghe Holbea și alți invitați.

Cu acest prilej au fost lansate două noi volume omagiale, publicate la Editura BASILICA: „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Viața și învățăturile”, întocmit de Părintele Arhimandrit Antipa Burghelea, și „Predici și cuvântări”.

La final, participanții au vizitat chilia memorială a sfântului.

